Quale pesce costa meno da portare in tavola anche con fritto misto

Per l’apporto di proteine, al pari della carne, il pesce è molto importante per la dieta varia, sana ed equilibrata. In quanto, rispetto a molti tipi di carne, il pesce spicca per essere un alimento decisamente più magro, e quindi anche più digeribile. Inoltre è una fonte essenziale di acidi grassi, come gli omega 3 che, naturalmente, hanno delle proprietà antinfiammatorie ed anche cardio. Ovverosia gli omega 3 svolgono naturalmente una funzione vaso-protettiva.

Pur tuttavia, spesso il pesce al chilo costa più della carne. Vediamo allora, affinché mangiare il pesce non sia mai un lusso, qual è quello che costa meno ma non per questo è meno buono e nutriente. Pure per un fritto misto da preparare croccante e asciutto con la friggitrice anche ad aria.

Quale pesce costa meno da portare in tavola anche per un fritto misto

Nel dettaglio sul pesce, in linea generale, si può dire che quello che costa meno è quello di piccola taglia. E nella maggioranza dei casi si tratta del pesce azzurro che si può acquistare fresco anche a meno di dieci euro al chilo.

Le acciughe, gli sgombri ed anche le sardine. Ecco quale pesce costa meno da portare in tavola. Anche perché i pesci come gli sgombri, le acciughe e le sardine nel pescato sono sempre presenti in grosse quantità. E quindi il loro prezzo di mercato è più basso rispetto ad altri pesci che, invece, si pescano con meno frequenza. Perché pure sul mercato del pesce vige la legge della domanda e dell’offerta.

Ma ci sono chiaramente tanti altri pesci che, allo stesso modo nutrienti, costano poco. Per esempio, il pesce serra che è ricco di vitamine, di fosforo e di potassio. E che per quel che riguarda il consumo è ottimo da preparare al cartoccio.

Tra i più economici ecco la mormora che spicca per la sua carne pregiata

Rispetto ai pesci sopra citati, la mormora al chilo costa un po’ di più, ma resta sostanzialmente un pesce adatto a tutte le tasche. La mormora spicca come un pesce che, dalla carne pregiata, ha tante proteine ed ha pure al gusto una consistenza morbida se è ben cucinato. Per esempio, la mormora è un pesce ottimo da mangiare al forno con un contorno di pomodorini e di olive. Ma può essere pure la base per la preparazione di un ragù di pesce da unire agli spaghetti cotti al dente.

