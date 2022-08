Quante volte ci è capitato di seguire tutte le indicazioni del caso e, nonostante questo, trovare le stoviglie ancora opache o con odore sgradevole? Le ragioni legate a questo fenomeno possono essere molteplici ma, generalmente, dipendono dalla manutenzione della lavastoviglie.

Prima di cercare soluzioni efficaci per avere piatti, bicchieri e posate puliti, infatti, sarebbe opportuno verificare la pulizia del filtro. Spesso una cattiva qualità di pulizia dipende dai residui di sporco annidati nel filtro ma anche in posti difficilmente raggiungibili. Tra questi le guarnizioni o le giunture dell’elettrodomestico che sarebbe opportuno pulire periodicamente. Oltre alla manutenzione ordinaria, però, è possibile sfruttare alcuni piccoli segreti della nonna per avere delle stoviglie perfettamente pulite e profumate. Vediamo allora cosa mettere in lavastoviglie per eliminare aloni da bicchieri e posate e profumare le nostre stoviglie.

Profumo di fresco

Partiamo dal conferire un aroma gradevole alle nostre stoviglie utilizzando un comunissimo scarto alimentare. Come molti sapranno, prima di buttarli nel cestino alcuni alimenti hanno la possibilità di essere utili anche una volta usati per la loro funzione primaria. È un chiaro esempio quello dei fondi di caffè da utilizzare come neutralizzatore di odori in frigo o in macchina o come concime per le piante. in questo caso quello che servirà per conferire un fresco aroma alle stoviglie sono dei comuni limoni spremuti. Oltre ad accentuare l’azione sgrassante del lavaggio, se inseriremo nella lavastoviglie qualche mezzo limone spremuto avremo una deliziosa profumazione su piatti e bicchieri.

Cosa mettere in lavastoviglie per piatti e bicchieri brillanti e profumati

Possiamo inoltre profumare piatti e bicchieri e nel frattempo igienizzare la nostra lavastoviglie utilizzando una bottiglia di aceto. Possiamo agire in due modi: il primo è quello di versare 4 bicchieri di aceto sul fondo della lavastoviglie per poi eseguire un lavaggio a vuoto. Questo sarà un passaggio utile a disinfettare la lavastoviglie. Il secondo metodo è quello di lasciare un’abbondante tazza di aceto nel cestello della lavastoviglie caricata normalmente con piatti bicchieri e posate. L’azione dell’aceto contribuirà non solo ad igienizzare le stoviglie e a profumarle ma, inoltre, avrà effetto anche su eventuali aloni su bicchieri e posate.

Incredibile ma vero

Proprio in tema di aloni sulle posate, in particolare quelle d’argento, l’ultimo metodo è forse quello più sorprendente. Infatti sfruttando un po’ di chimica, dimenticheremo le macchie sulle posate inserendo nel cestello della lavastoviglie delle palline di alluminio. Dovremo prendere un foglio di alluminio per poi appallottolarlo e lasciarlo nel cestello. L’alluminio reagendo con il bicarbonato contenuto nelle pastiglie da lavastoviglie eliminerà le fastidiose macchie dalle posate di argento conferendo loro la brillantezza originale.

