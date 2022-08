Ci sono i calamari ed i gamberi, ma anche le piccole sogliole ed i piccoli merluzzi. Senza dimenticare la suace e la triglia. Sono questi, in particolare, i pesci di cui si compone di solito il fritto misto di pesce nel quale spesso trovano posto pure altre varietà di pesce come le alici ed anche la boga. In più, il fritto misto rispetto al passato non è più solo un piatto da ristorante servito caldo con spicchi di limone da utilizzare anche come condimento.

Ma è diventato ormai un cibo consolidato pure come street food. Per esempio, in Toscana si può gustare come cibo di strada la cartata di pesce fritto. Così come in Campania lo stesso cibo di strada viene definito come ‘cuoppo di paranza’. Per chi invece vuole preparare a casa il fritto misto, partendo da una base di pesce fresco, ecco come fare in modo che questo possa essere servito a tavola sempre croccante e asciutto.

Come fare il fritto misto croccante e asciutto e gli errori da evitare

Nel dettaglio, le scelte di base per ottenere un fritto misto croccante sono due. Ovverosia una padella molto capiente ed il tipo di olio. Se infatti in molti usano per friggere l’olio extravergine di oliva, in questo caso, pur tuttavia, è meglio utilizzare l’olio di semi. Ancor meglio se si tratta di olio di semi di girasole.

Inoltre, su come fare il fritto misto croccante e asciutto non finisce qui. In quanto all’interno della padella capiente occorre iniziare a friggere solo quando l’olio è caldissimo. In più, occorre sempre friggere un po’ di pesce per volta. E questo al fine di evitare un eccessivo abbassamento della temperatura dell’olio.

Di conseguenza, per un fritto di paranza a regola d’arte occorre friggere pochi pesci per volta. Ed al riguardo è pure preferibile friggere un po’ di pesce per volta che sia dello stesso tipo. E questo perché, chiaramente, pesci diversi hanno pure dei tempi di cottura diversi.

Il segreto della panatura per una perfetta paranza

Infine, ma non in ordine importanza, il fritto misto perfetto passa pure dalla scelta della panatura. Sebbene molto spesso si faccia uso di una pastella preparata ad hoc, con uova e farina, in realtà il fritto misto croccante e asciutto si può ottenere semplicemente passando il pesce nella semola rimacinata di grano duro. Oppure, per gli intolleranti al glutine, anche con la farina di riso.

