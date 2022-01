Agli uomini la cravatta sta bene sempre. Che sia per un’occasione di lavoro, una cerimonia o semplicemente per piacere rende tutti eleganti. Ma risulta sempre fastidioso farla tornare dritta e lunga nel modo giusto. Dobbiamo sempre aiutarli perché tutto fili liscio. Ma se non siamo in casa come fare per capire se tutto è andato per il verso giusto? Ecco finalmente la guida passo dopo passo su come annodare al meglio una cravatta. In pochissime e semplici mosse tutti saranno in grado di farlo da soli. Vediamo come.

Sta bene a donne e uomini

Oggi parleremo di come fare un nodo semplice, di modo da essere sempre eleganti senza troppi movimenti strani. Per i nodi della cravatta, infatti, esistono almeno 4 modi diversi per farli. Ma diciamoci la verità, a noi interessa essere belli tutti i giorni, senza perdere troppo tempo davanti allo specchio. Negli anni ‘90 e 2.000 andava di moda anche sulle donne. Ancora oggi moltissime celebrità la indossano sul red carpet abbinata ad un bell’abito alla James Bond. Non è vero che è un accessorio solo maschile, anzi. Spesso a portarla meglio sono proprio le donne.

Ecco che il nodo semplice alla cravatta è quello più elegante e raffinato e si può fare in pochissimi minuti

I passaggi sono semplicissimi. Iniziamo col metterci davanti allo specchio e posizionare la nostra cravatta in modo che la parte larga sia alla nostra destra o alla nostra sinistra se siamo mancini. Cerchiamo quindi una cucitura sulla parte frontale della parte stretta. Poi incrociamo la parte larga con quella stretta proprio sulla cucitura. Facciamo quindi scivolare la parte larga sotto quella stretta. Una volta riportata in alto posizioniamola alla nostra sinistra e passiamola verso l’alto sotto la cravatta. Si sarà creato un anello in prossimità del collo. Bene, in quell’anello di stoffa deve passare la parte grossa della nostra cravatta. Tiriamola verso il basso.

Successivamente dovremo solo stringere il nodo facendolo scivolare in alto sulla parte fine della cravatta. Assicuriamoci che la cravatta stia dritta e che sia della lunghezza appropriata. La lunghezza potremo deciderla in base alle nostre preferenze. Se preferiamo la parte più grossa lunga allora tireremo meno. Se invece le vogliamo simmetriche tireremo entrambi i lembi insieme. Ecco che il nodo semplice alla cravatta è quello più elegante e raffinato e si può fare in pochissimi minuti, come abbiamo appena visto. Questo metodo semplice è preferito, per esempio, dalle persone che hanno un collo più corto del normale. Stringendo il nodo, infatti, si andrà a stilizzare e far sembrare il collo più lungo. Ancora, possiamo decidere di abbinarlo ad un look tutto nuovo, bellissimo in ogni occasione.