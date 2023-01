A partire dallo scoppio della pandemia nel 2020, il settore assicurativo ha perso forza relativa rispetto all’indice generale di Piazza Affari. Come si vede dal grafico seguente, infatti, nel corso degli ultimi tre anni l’indice principale ha guadagnato oltre il 10%, mentre il FTSE Italia All-Share Insurance è in territorio negativo, anche se di poco. A questo punto quale futuro per i titoli assicurativi? Il 2023, seppure in territorio positivo, non è iniziato nel migliore dei modi se confrontato con il paniere principale. Ha guadagnato, infatti, solo il 7% collocandosi nella parte medio-bassa della classifica dei migliori settori di Piazza Affari.

Quale futuro per i titoli assicurativi? Il punto su Generali Assicurazioni e Unipol

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 24 gennaio a quota 17,915 euro, in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Sulle prospettive di lungo periodo del Leone di Trieste e del settore assicurativo in generale abbiamo già riferito in un precedente articolo. Nel breve periodo le azioni Generali Assicurazioni sono saldamente impostate al rialzo con un andamento che ha visto strappi al rialzo accompagnati da volumi in aumento. Al momento non si vedono grossi problemi all’orizzonte. L’unico motivo di preoccupazione potrebbe essere quello legato all’ipercomprato. Le quotazioni, infatti, si stanno portando in questa regione. Tuttavia, questo fatto non deve scatenare il panico. Un titolo, infatti, può restare a lungo in ipercomprato senza che per questo debba scendere per forza.

Di Generali Assicurazioni ricordiamo l’interessante rendimento del dividendo che si aggira in area 6%.

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,558 euro.

Anche su Unipol le medie sono impostate al rialzo, ma, a differenza del caso Generali Assicurazioni, ci sono più motivi per essere preoccupati. Le medie, infatti, sono molto vicine tra di loro, per cui un incrocio ribassista potrebbe accadere da un giorno all’altro. Le quotazioni si trovano in prossimi di area 4,9 € che già in passato ha frenato l’ascesa del titolo.

Di Unipol ricordiamo l’interessante rendimento del dividendo che si aggira in area 6%.

Argomenti che potrebbero essere di tuo interesse

Sogni di visitarlo? Fai bene, perché è il Paese più sicuro al Mondo secondo un’indagine ed è stupendo da vedere

Le azioni Finecobank scendono con volumi in aumento: opportunità di acquisto o segnale ribassista?