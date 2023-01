A conclusione del 2022 il settore assicurativo di Piazza Affari non ha sicuramente brillato per la sua performance che è stata negativa per circa il 12%. Quali potrebbero essere le prospettive per il nuovo anno borsistico? Quali i titoli del settore assicurativo del Ftse Mib per affrontare il 2023 con sprint?

L’andamento settoriale a Piazza Affari alla chiusura del 30 dicembre 2022

Come ogni fine anno è tempo di bilanci. Andiamo, quindi, ad analizzare non i migliori e peggiori titoli azionario, ma i migliori e peggiori settori.

L’unico settore che ha chiuso al rialzo e che, quindi, è risultato il migliore di Piazza Affari è quello Gas&Oil con un rialzo di poco superiore al 7%. Non deve sorprendere, quindi, che il migliore titolo dell’anno, tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro sia stato Saras. Il peggiore settore dell’anno, invece, è stato quello media con un ribasso del 40% circa.

Il settore assicurativo, invece, si è collocato a centro classifica con una perdita del 12% circa. A Piazza Affari questo settore comprende tre big che sono Generali Assicurazioni, Unipol e UnipolSAI. Andiamo, quindi, ad analizzare i titoli del settore assicurativo del Ftse Mib per affrontare il 2023 con sprint.

Analisi di Generali Assicurazioni sul time frame mensile

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 30 dicembre a quota 16,615 euro, in ribasso dell’1,19% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico mensile, le medie mobili sono incrociate al ribasso. Tuttavia, iniziamo a vedersi i primi segnali di inversione di tendenza. Questo tentativo di inversione è sostenuto anche dallo SwingTrading Indicator che a fine dicembre ha dato un segnale rialzista.

Tuttavia, fino a quando le quotazioni si manterranno sopra il supporto in area 14,02 euro la tendenza di lungo dovrebbe mantenersi rialzista.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, così come riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio è tale da esprimere una sottovalutazione del 10% circa.

Per dettagli sulla valutazione di Generali Assicurazioni si rimanda a un precedente articolo.

Analisi di Unipol sul time frame mensile

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,558 euro.

Come si vede dal grafico mensile, le medie mobili sono incrociate al ribasso. Tuttavia, iniziamo a vedersi i primi segnali di inversione di tendenza.

Fino a quando le quotazioni si manterranno sopra il supporto in area 3,994 euro la tendenza di lungo dovrebbe mantenersi rialzista.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, così come riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio è tale da esprimere una sottovalutazione del 31% circa.

Per dettagli sulla valutazione di Unipol si rimanda a un precedente articolo.

Analisi di UnipolSAI sul time frame mensile

Le azioni UnipolSAI (MIL:US) hanno chiuso la seduta del 30 dicembre in ribasso dell’1,54% rispetto alla seduta precedente a quota 2,302 euro.

Come si vede dal grafico mensile, le medie mobili sono incrociate al ribasso. Tuttavia, iniziamo a vedersi i primi segnali di inversione di tendenza.

Fino a quando le quotazioni si manterranno sopra il supporto in area 2,13 euro la tendenza di lungo dovrebbe mantenersi rialzista.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, così come riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio è tale da esprimere una sottovalutazione del 14% circa.

Per dettagli sulla valutazione di Unipol si rimanda a un precedente articolo.