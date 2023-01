Le azioni Finecobank scendono con volumi in aumento: opportunità di acquisto o segnale ribassista?

Per le azioni Finecobank presto potrebbe scattare un movimento molto importante - proiezionidiborsa.it

Negli ultimi sei mesi il titolo Finecobank è stato tra i migliori bancari italiani guadagnando oltre il 40%. Da qualche settimana a questa parte, però, le cose non stanno volgendo al meglio. Da inizio anno, infatti, è tra i peggiori del suo settore con una performance positiva di poco superiore al 2%. Per rendersi conto della debolezza di Finecobank basti pensare che il FTSE Italia All-Share Banks sta guadagnando il 10%. La notizia della seduta del 24 gennaio, poi, è che le azioni Finecobank scendono con volumi in aumento. La domanda che si pongono gli investitori è, a questo punto, opportunità di acquisto o segnale ribassista?

La valutazione secondo l’analisi fondamentale

Dal punto di vista dei multipli di mercato la situazione di FinecoBank non è delle migliori. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni FinecoBank risultano essere sopravvalutate. Solo gli analisti, con le loro raccomandazioni, sono moderatamente ottimisti. Allo stato attuale, infatti, secondo quanto riportato su riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio ottenuto utilizzando le raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione di poco superiore al 6%. È interessante notare come la dispersione nelle previsioni dei 13 analisti che coprono il titolo è inferiore al 5%.

Per quel che riguarda il rendimento del dividendo distribuito, quello di Finecobank è di poco superiore al 2.5%. Un livello nettamente inferiore a quello medio del settore bancario che è pari a circa il 6%.

Le azioni Finecobank scendono con volumi in aumento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 24 gennaio a quota 16,015 euro, in ribasso dello 0,03% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo un rialzo di oltre il 15% partito a metà dicembre, le quotazioni di Finecobank si sono portate in ipercomprato e da quel momento in poi è iniziata una fase ribassista che dai massimi ha portato a una discesa di oltre il 6%.

L’aspetto preoccupante, però, è che al termine della seduta del 24 gennaio non solo Finecobank è stato il peggiore del settore bancario, ma questo ribasso, superiore all’1%, è stato accompagnato da un aumento dei volumi di oltre il 20%. La prova del nove per le quotazioni, però, passa per area 15,8 €. Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista verso area 14,57 €.

La tenuta del supporto in area 15,8 €, invece, potrebbe rappresentare un’ottima occasione di acquisto.

Argomenti che potrebbero interessarti

Cerchi lavoro in Sicilia con la licenza media? Ecco 306 posti a tempo indeterminato

Per avere in tasca 1.000 o 2.000 € netti ecco quanto devi chiedere di stipendio al tuo capo