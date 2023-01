Sogni di visitarlo? Fai bene, perché è il Paese più sicuro al Mondo secondo un’indagine ed è stupendo da vedere

Se vuoi organizzare un viaggio intrigante e tranquillo, c’è una destinazione che non deluderà le tue aspettative. È una perla mondiale per le sue attrazioni e ha ottenuto il primo posto in classifica tra gli Stati più sicuri. Inoltre, non è poi così lontano dall’Italia. Scopri di quale si parla e che cosa ti aspetta una volta arrivato

La vacanza che sogni deve saperti regalare attimi indimenticabili e nascondere la sorpresa dietro ogni angolo. Ma la sola bellezza del luogo potrebbe non bastare, se non hai la certezza di poterlo esplorare in pace. Per fortuna, in un punto preciso della mappa esiste un piccolo Stato che ha da poco spento i riflettori su un evento internazionale. È una meta incredibile e, aspetto non da poco, straordinariamente sicura.

Se sogni di visitarlo fai bene, ecco perché

Un recente sondaggio di Numbeo, il sito con la più grande raccolta dati su città e nazioni del Mondo, ha stilato una lista. Si tratta della classifica degli Stati considerati più sicuri in tutto il Pianeta. La ricerca ha esaminato diversi punti critici. Tra i più importanti vi sono la qualità della vita, quella dell’assistenza sanitaria e il tasso di criminalità. Dopo un’accurata valutazione, spiccano nelle prime dieci posizioni Paesi come Giappone, Armenia e Emirati Arabi Uniti. Ma il primo sul podio e vincitore della medaglia d’oro è niente meno che il Qatar.

Cosa vedere nell’emirato gioiello del Medio Oriente

Ancora una volta, il minuscolo emirato arabo si conferma come meta più sicura. Merito anche della grande organizzazione in vista dei Mondiali di calcio, conclusisi lo scorso dicembre. In termini d’offerta, il Qatar ha molte proposte che potrebbero allettarti. Se sogni di visitarlo fai bene, perché è un posto in cui la tradizione si affianca alla voglia di rinnovamento. Qui ci sono centri con edifici futuristici, spiagge con acqua cristallina e musei prestigiosi.

La capitale e città più popolosa è Doha. Estesa lungo la costa centro orientale della penisola qatariota, racchiude palazzi altissimi e diversi complessi residenziali. La sua conformazione è in continua evoluzione e il patrimonio culturale in crescita costante.

Tra i punti d’interesse si segnalano la Doha Tower e il Museo d’arte islamica. Ma se il relax è il tuo obiettivo dovrai recarti allora a Katara Beach, uno dei lidi più belli della città. Per soddisfare la tua voglia di acquisti c’è poi il Villaggio Mall, situato nell’Aspire Zone. Si tratta di un centro commerciale dai tratti peculiari che ricorda per aspetto i canali veneziani.

A svariati chilometri di distanza dalla capitale potrai immergerti invece nell’area dello Zekreet. Qui ti aspetta un viaggio nelle antiche rovine del Forte o tra le mura della mitica Città del Cinema. Imperdibili e senza tempo sono anche le dune dell’Inland Sea. Un luogo in cui il deserto abbraccia letteralmente il mare, nei pressi di Khor Al Adaid.

Arrivare in Qatar

Puoi organizzare il viaggio per il Qatar prenotando uno dei tanti voli diretti verso la capitale.

Scegliendo una delle compagnie internazionali potrai completare la tratta Milano-Doha in circa 6 ore. Giunto a destinazione potrai usufruire di autobus, taxi o della linea ferroviaria automatizzata per spostarti in totale comodità.