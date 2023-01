Mescola sale e bicarbonato e usali in 3 modi + 1: dirai addio al detersivo!

Sale e bicarbonato non ti serviranno soltanto in cucina. Infatti sono due ingredienti che valgono oro se hai intenzione di pulire la tua casa. Mischiandoli otterrai un vero e proprio detersivo naturale che potrai usare in tanti modi diversi.

Vuoi spendere meno per fare le pulizie di casa oppure vuoi assicurarti di non inquinare l’ambiente? Mescola sale e bicarbonato e scoprirai un modo davvero geniale per pulire la tua casa. Infatti puoi usare questo miscuglio in tantissimi modi diversi. Scopriamone alcuni e vediamo perché non potrai più farne a meno.

Mescola sale e bicarbonato per sbiancare i panni

Grazie a questi due ingredienti non avrai più bisogno di un prodotto apposito per sbiancare il tuo bucato. Vestiti e asciugamani saranno come nuovi grazie al loro prodigioso intervento.

Prendi una bacinella abbastanza capiente e riempila di acqua tiepida. Metti al suo interno i vestiti o le asciugamani che ritieni essersi ingrigiti. Quindi aggiungi un cucchiaio di bicarbonato e uno di sale grosso. Lascia il bucato al suo interno per una notte intera. Il giorno seguente non ti resterà che lavare tutti i panni in lavatrice o a mano.

Pulire il forno

Acqua, sale e bicarbonato tornano molto utili anche per pulire il forno e i suoi scompartimenti. Potrai usare questo miscuglio per togliere le incrostazioni peggiori e il grasso. Inoltre ricorda che il bicarbonato ha anche il potere di scacciare i cattivi odori.

Scacciare il cattivo odore dallo scarico del lavandino

In una pentola di acqua bollente versa 5 cucchiai di sale grosso e altrettanti di bicarbonato di sodio. Mescola e prendi la pentola per i manici, prestando attenzione a non scottarti. Ti consigliamo infatti di munirti di un paio di guanti. Quindi, versa la soluzione nello scarico del lavandino.

Bonus: conservare le olive nere con bicarbonato e sale

In questo modo non si sostituirà nessun detersivo. Tuttavia è utile e interessante sapere che puoi usare questi due ingredienti insieme anche in cucina. Prendi le olive che vuoi conservare e scarta quelle che non sono integre. Quindi mettile in una ciotola con acqua fredda, bicarbonato e sale grosso. Mescola e fai riposare per tre giorni. Al termine di questo lasso di tempo, travasale in dei vasetti di vetro precedentemente sterilizzati. Chiudili ermeticamente e conservali in un luogo fresco per circa 5 mesi.

Dopo questi mesi ti sembrerà che abbiano cambiato colore. Non è niente di preoccupante però, perché una volta che le toglierai dall’acqua torneranno normali. Conservandole in questo modo farai sì che le tue olive nere assumano un sapore più dolce. Se ciò non è avvenuto al termine del tempo prescritto, ti consigliamo di richiudere il barattolo e attendere un altro mese.

