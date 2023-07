Anche le sedute di Borsa più noiose possono nascondere titoli azionario che si muovono molto di più dell’indice di riferimento. Nel caso specifico della seduta del 10 luglio, a fronte di una performance del +0,28% del Ftse Mib ci sono state azioni che hanno registrato una performance 10 volte superiore. Quale futuro per 3 azioni che hanno chiuso con un rialzo superiore al 3%? Saranno in grado di replicare anche nei prossimi giorni performance così superiori alla media delle azioni di Piazza Affari?

Quale futuro per 3 azioni che hanno chiuso con un rialzo superiore al 3%? Iniziamo con il migliore di tutti, il titolo De Longhi

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 19,65 €, in rialzo del 3,31% rispetto alla seduta precedente.

Il forte rialzo giornaliero potrebbe non bastare al titolo per accelerare al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate appena sotto la resistenza chiave in area 19,69 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al rialzo secondo lo schema mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusura giornaliere inferiori a 18,57 €.

Bel segnale rialzista per Maire Tecnimont, ma la continuazione del rialzo non è ancora scontata: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 3,602 €, in rialzo del 3,45% rispetto alla chiusura precedente.

Le quotazioni si lanciano al rialzo rompendo la resistenza in area 3,565 €. Tuttavia, per una vera e propria accelerazione rialzista ci sarebbe da superare l’ostica resistenza in area 3,667 €. In questo caso le quotazioni potrebbero svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 3,565 € potrebbe determinare un’inversione ribassista.

Continua il momento di grazia per le azioni Tod’s: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 42,28 €, in rialzo del 3,22% rispetto alla seduta precedente.

Al momento la tendenza in corso è rialzista e si potrebbe sviluppare secondo lo scenario indicato in figura..

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 40 € potrebbe mettere in discussione la tendenza in corso.

