Risparmiare in casa oltre 2.000 euro all’anno con 8 trucchetti più la geniale regola dei 30 giorni

Tra gli imprevisti e spese fisse durante l’anno, mettere via un gruzzoletto diventa una vera mission impossible. Ecco i semplici consigli per risparmiare senza fatica e uno straordinario metodo da attuare prima di un acquisto.

È tempo di vacanze e di trascorrere le proprie ferie in qualche bellissima località, lontano da casa e dalla solita routine. Ma a causa degli aumenti dei pacchetti turistici, e di altri settori, non sempre è possibile organizzare il viaggio che tanto desideravamo. Per accumulare un piccolo fondo dedicato ai nostri sfizi e viaggi estivi, però, potremo attuare dei piccoli accorgimenti, senza fare troppe rinunce. In realtà esistono diversi metodi che ci aiutano a schematizzare e razionalizzare le uscite con semplicità, come la tecnica del 50/30/20 o dei 365 giorni. Sarebbero dei veri e propri piani di accumulo pensati per farci risparmiare una bella cifra a fine anno.

Risparmiare in casa oltre 2.000 euro all’anno con 8 trucchetti semplici

Oltre a suddividere mensilmente il proprio stipendio, ed entrate in generale, potremmo riuscire a risparmiare velocemente mettendo in pratica dei consigli utili ed efficaci. Pensiamo alle spese fisse di casa e cerchiamo di eliminare tutto ciò che è superfluo e non indispensabile. Se sul cellulare abbiamo un’offerta vantaggiosa per navigare su internet, allora potremo disdire il telefono fisso e l’ADSL, che ci costa circa 300 euro l’anno. Potrebbe incidere non poco sulle spese annuali, l’acquisto dei farmaci, in questo caso è un’ottima idea optare per i generici, che costano molto meno. Altro aspetto casalingo da non sottovalutare è il riciclo, come nel caso dei concimi per le piante. Invece di comprare prodotti costosi, ricorriamo a fondi di caffè usati, bucce di banana e acqua di cottura di pasta, riso e verdure.

A proposito di piante, per non sperperare euro, creiamo in casa un piccolo orto con gli aromi che usiamo di più in cucina. Facciamo attenzione alla spesa, che deve essere sempre oculata, per evitare sprechi; quindi, congeliamo il cibo avanzato o prepariamo delle conserve. Per altri tipi di acquisti invece ricorriamo al mercatino dell’usato, non è raro trovare cose molto utili ed economiche e magari riusciremo a vendere qualcosa. Stop ai prodotti monouso e usa e getta, meglio scegliere oggetti riutilizzabili, come bicchieri e tovaglioli. Diminuiamo le colazioni al bar, 2 euro al giorno accantonate equivalgono a più di 700 euro l’anno, una cifra di tutto rispetto.

La tecnica dei 30 giorni prima di un acquisto

Sembra incredibile, ma potremmo risparmiare in casa oltre 2.000 euro all’anno con 8 trucchetti semplici ma piuttosto efficaci. In più, c’è un metodo molto interessante da usare prima di comprare qualcosa che desideriamo in modo impulsivo. Il sistema prevede di aspettare esattamente 30 giorni prima di procedere all’acquisto. Se ancora dopo quel periodo saremo ancora convinti, allora effettuiamo la spesa, altrimenti mettiamo la cifra nel nostro salvadanaio. Un modo davvero intelligente per frenare le spese impulsive e migliorare la gestione dei soldi.