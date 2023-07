Vuoi essere chic e seducente anche a 60 anni? Indossa le rose rosse, parola di Giorgio Armani

Rose rosse per Giorgio Armani. Una scelta netta e decisa quella dello stilista che ha ricoperto le sue creazioni di un’autentica cascata di fiori rosso lacca. Un vero giardino di rose rosse quello della collezione Armani Privé Haute Couture autunno inverno 2023/2024, che il designer ha chiamato Le temps des roses, il tempo delle rose. Come accogliere i suggerimenti dello stilista?

Ne Le temps des roses, presentata recentemente a Parigi, Armani sceglie il rosso come colore chiave e le rose come filo conduttore. Il fiore più romantico che esista arricchisce vestiti e scollature, giacche e camicie, compare su abiti lunghi e top in velluto nero. Il rosso, scelto nella vibrante tonalità del rosso lacca, è un richiamo alla cultura orientale, in particolare a quella giapponese, capace di trasmettere un’idea di eleganza senza tempo. Vuoi essere chic e seducente? Indossa le rose rosse.

Un guardaroba unico e prezioso

Qualche giorno prima del suo compleanno, lo stilista è nato l’11 luglio, Armani continua a far sognare le sue fan. I suoi abiti sono vere opere d’arte, nati da mani abili e in cui nulla viene lasciato al caso. Un guardaroba prezioso e unico, espressione di alta sartorialità e abilità artigianale che si evidenzia nella cura dei particolari, nelle cuciture accurate, nella ricerca minuziosa di misura e proporzione.

Gli abiti della collezione Haute Couture non sono decisamente alla portata di tutte le tasche. Indossano le creazioni Armani donne famose, star del cinema e della televisione, per sfilare sul red carpet. Lo stilista ha vestito donne bellissime e affascinanti come Julia Roberts e Cate Blanchett, Sofia Loren e Diane Keaton, solo per citarne alcune.

Rose rosso lacca

Nella collezione di Armani la rosa ha il ruolo di protagonista. A chi gli chiede i motivi di questa scelta, lo stilista risponde dicendo che è il fiore per eccellenza, la regina dei fiori. Le rose ricoprono abiti da sera o scorrono lungo la schiena, ornano scolli e borse, amplificano la bellezza degli abiti in movimento.

Nel lucidissimo rosso lacca scelto dallo stilista. La rosa è il simbolo della passione, che nel linguaggio dei fiori rappresenta l’amore che vince su tutto, che supera ogni difficoltà. La donna di Giorgio Armani è forte e seducente, consapevole del suo fascino.

Vuoi essere chic e seducente? Personalizza il guardaroba

Come accogliere i suggerimenti dello stilista? Come replicare il suo stile di forte impatto ma essenziale e privo di fronzoli? Personalizzando il guardaroba con l’adozione di alcuni elementi significativi della collezione, come la rosa, appunto. Se ne può acquistare una in una merceria, magari in chiffon, e applicarla su un abito lungo monospalla nero o rosso, sulla spalla coperta. Oppure, se l’abito è a giro collo, scegliere il centro dello scollo come alternativa alla spalla.

Armani completa gli outfit con scarpe in tinta, a volte con orecchini pendenti che riproducono splendide roselline, o anche semplicemente con uno smalto rosso lacca da applicare sulle unghie. Lo stilista usa le rose anche sul bavero di giacche eleganti e sofisticate. Le sceglie rosse oppure in tinte che richiamino i colori della giacca. Infine, un foulard di seta con motivi orientali e le rose, appunto, si potrebbe trasformare in un top meraviglioso da indossare sotto una giacca scura. Se vuoi essere chic e seducente, basta annodare due lembi al collo e fissare in basso con una cintura. Per completare, scarpe sempre rigorosamente con il tacco.