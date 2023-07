Si può acquistare una casa al mare anche con 50.000 euro in questo misterioso angolo di paradiso italiano

Chi non vorrebbe una seconda casa al mare in un angolo di paradiso? Il sogno si potrebbe realizzare per chi cerca casa in questo incantevole e celebrato luogo dove si può comprare un appartamento anche a 50.000 euro.

L’Italia è ricca di meravigliose spiagge e borghi incantevoli. Quando un bellissimo borgo sorge a pochi passi da una spiaggia meravigliosa, allora chi vive qui può dirsi in un angolo di paradiso. Erice è sicuramente un angolo di paradiso e chi cerca una seconda casa al mare qui può trovare ciò che desidera.

Le bellezze di Erice: un mix di storia, natura e cultura

Erice è un Comune della provincia di Trapani, situato su un monte a 750 metri sul livello del mare, che domina il golfo di Bonagia e la costa occidentale della Sicilia. Erice è famosa per il suo borgo medievale, le sue chiese, i suoi castelli e i suoi giardini. Ma anche per la sua vicinanza al mare e alle spiagge dalle acque cristalline di Casa Santa, San Giuliano e Pizzolungo.

Erice è una località ricca di storia, arte e cultura, che offre ai suoi visitatori un panorama mozzafiato sul mare e sulle isole Egadi. Tra le attrazioni principali ci sono il Castello di Venere, costruito dai Normanni sulle rovine di un tempio greco, e il Duomo dell’Assunta, del XIV secolo. Il borgo è anche sede di importanti eventi culturali, come il Festival internazionale delle scienze e il Festival del mistero medievale.

Si può acquistare una casa al mare addirittura anche con 50.000 euro nella Valderice

Comprare una casa al mare a Erice ha molti vantaggi. Anzitutto, si tratta di una località tranquilla e sicura, lontana dal caos e dallo stress della città. Qui si può godere di un clima mite tutto l’anno. Inoltre, si ha la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di alloggi, dal rustico al moderno, dalla villa alla casa vacanze, con prezzi anche accessibili.

Attraverso una attenta ricerca sulla piattaforma web Immobiliare.it*, abbiamo scoperto delle offerte interessanti a prezzi davvero eccezionali. Nel centro del borgo di Erice è in vendita un appartamento di 150 metri quadri a 48.000 euro. Sempre nel centro del borgo sono in vendita due appartamenti attorno agli 80 metri quadri con prezzi tra 45.000 euro e 48.000 euro. In zona Bonaglia, a pochi metri dalla spiaggia, è in vendita un appartamento di 55 metri quadrati all’interno di una villa. Il suo prezzo è di 45.000 euro.

Casa al mare, le alternative a prezzi davvero eccezionali

(n.d.r. *ProiezionidiBorsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate. Rimanda, inoltre, agli annunci stessi per maggiori informazioni.)