In vista delle prossime festività, quale frutta e verdura di stagione comprare a Natale e Capodanno? E questo perché sotto le feste si fa incetta di prodotti ortofrutticoli, ma poi spesso la frutta resta in abbondanza specie se questa viene servita a fine pasto. Così come la verdura sotto le feste rischia di marcire. In quanto, poi, in realtà si preferisce mangiare tanto pesce e tanti dolci.

Il periodo di dicembre, tra l’altro, permette di acquistare freschi, nei mercati rionali, tanti prodotti ortofrutticoli. Dalle carote ai broccoli e passando per i cardi, le patate e le bietole per quel che riguarda le verdure e gli ortaggi. Mentre per quel che riguarda la frutta questo è il periodo degli agrumi, dalle arance ai pompelmi e passando per le clementine. Ma anche i kiwi, le pere, le mele e l’uva.

Ecco quale frutta e verdura di stagione comprare a Natale e Capodanno

Sulla frutta da comprare a Natale, se proprio questa deve essere servita a fine pasto, allora è meglio quella secca. E questo perché, se resta, si potrà poi portare in tavola pure a Capodanno. Rispetto magari alle mele e alle pere che rischiano di marcire.

Ed allora spazio, quindi, agli acquisti di noci, nocciole, pistacchi e arachidi anche perché, moderatamente, mangiare frutta secca fa bene così come è riportato in questo articolo.

Mentre la frutta fresca, partendo proprio dalle mele e dalle pere, si può portare in tavola in maniera decisamente più accattivante come dessert. Per esempio, le chips di mela o le pere sciroppate.

A Natale come a Capodanno, inoltre, lo stesso discorso può essere fatto con le verdure. In quanto c’è il rischio, per esempio, di portare a tavola una semplice insalata di lattuga e vedere che poi non la mangia nessuno.

Meglio sotto le feste piatti con verdure più saporiti e più corposi come, per esempio, i broccoli gratinati con la salsiccia ed il timballo di verza e patate.