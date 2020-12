Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È stata un’ennesima giornata di sofferenza per le Borse. L’ultima di una settimana non particolarmente brillante. I fattori che hanno influito negativamente sui mercati azionari sono molteplici. Wall Street, hard Brexit e crescita economica della UE sono i principali elementi di disturbo.

Le Borse oggi sono scese per questi tre precisi motivi, è questa l’opinione degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Motivi che potrebbero influire anche sulle prossime sedute. Scopriamo perché.

Calo dell’1% per la Borsa di Milano

Prima di entrare in dettaglio nell’analisi dei motivi che hanno pesato negativamente sull’andamento dei mercati azionari, andiamo a vedere come questi hanno chiuso. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) di Piazza Affari ha perduto l’1%, chiudendo a 21.700 punti. Più pesante la chiusura della Borsa tedesca che ha perduto quasi l’1,4%, la stessa perdita registrata dalla Borsa di Madrid. Parigi e Londra hanno limitato il calo allo 0,8%.

L’accordo in commissione UE che ha sbloccato i 1.800 miliardi del Recovery Fund sembra non avere influenzato positivamente i mercati azionari del Vecchio Continente. Le Borse oggi sono scese per questi tre precisi motivi.

Il primo riguarda il discorso di ieri di Christine Lagarde sulla crescita nella UE inferiore alle previsioni di settembre. I mercati non l’hanno presa bene ed oggi buona parte delle vendite sono dovute a quella notizia.

Anche Wall Street e hard Brexit hanno pesato sull’esito della giornata borsistica

Anche l’apertura negativa di Wall Street non ha influito positivamente. La Borsa USA, che ieri era salita sulle scommesse di nuovi stimoli fiscali, oggi non sembra più crederci molto. Così, complici anche i livelli record degli indici, molti in vista del fine settimana hanno deciso di vendere.

Il terzo motivo che ha pesato negativamente sulle Borse europee, è il mancato accordo tra l’UE e la Gran Bretagna. Il 31 dicembre si avvicina e se non si troverà un accordo tra le due parti su alcuni punti importanti, sarà hard Brexit. E questa soluzione non è molto gradita ai mercati.

