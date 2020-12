Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il segreto della longevità passa anche attraverso l’alimentazione. Ed allora, ecco i 5 cibi da inserire nella dieta che possono allungare la vita. In quanto si tratta, nello specifico, di alimenti che sono caratterizzati da proprietà e da valori nutrizionali che fanno bene al corpo con benefici a medio e, soprattutto, a lungo termine. Dal pesce alla frutta secca e passando per le carni bianche, per la frutta e verdura fino ai legumi.

Dal pesce alla frutta secca

Il pesce. Ricco di acidi grassi omega 3, il pesce nella dieta previene con un’azione naturale le malattie cardiovascolari. Al riguardo ci sono studi scientifici a supporto di questa tesi. Con uno di questi che è stato pubblicato sul Journal of Internal Medicine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La frutta secca. Mangiare 2-3 volte la settimana una manciata di mandorle, ma anche nocciole e noci, significa tenere lontane malattie come il diabete. Per esempio, secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, per la longevità, tra l’altro, occorrerebbe mangiare giusto ogni giorno appena 30 grammi di frutta secca.

Dalla carne bianca ai legumi

La carne bianca. Dal pollo al tacchino, la carne bianca andrebbe mangiata decisamente con più frequenza rispetto a quella rossa. Uno studio americano, da parte di Rashmi Sinha del National Cancer Institute, ha infatti rivelato come rispetto alla carne rossa quella bianca sembrerebbe ridurre il rischio di morte prematura. E questo dopo aver monitorato i comportamenti di oltre 500mila persone per ben dieci anni.

Frutta e verdura. Diete ricche di frutta e verdura, come quella mediterranea, permettono di vivere più a lungo. In quanto l’organismo assume non solo fibre e vitamine, ma pure antiossidanti che contrastano l’ossidazione e l’invecchiamento cellulare.

I legumi. Dai ceci alle lenticchie, mangiare legumi significa fare il pieno di vitamine e, soprattutto, di sali minerali come il magnesio, il fosforo e lo zinco. Inoltre, sempre con un’azione naturale, mangiare legumi migliora e facilita il transito intestinale, così come rafforza il sistema nervoso e quello immunitario.

Ecco, dunque, quali sono i 5 cibi da inserire nella dieta che possono allungare la vita.