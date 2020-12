Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni essere umano, scegliendo un certo tipo di alimentazione, compie delle decisioni importantissime per la sua salute. Infatti gli alimenti che ogni giorno decidiamo di mangiare possono influire, positivamente o negativamente, sul nostro corpo. Le verdure ad esempio, ma anche altri cibi, possiedono delle importanti proprietà benefiche in grado di prevenire disturbi importanti. Essendo a conoscenza di ciò, e imparando esattamente quali alimenti possono esserci di aiuto, noteremo in breve tempo un grande miglioramento nella qualità della vita.

Difficoltà di digestione

La dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo per essere salutare e benefica. Questo tipo di alimentazione infatti include molti cibi che sono in grado di rafforzare il sistema immunitario, e non solo. Viene dimostrato come le proprietà benefiche di verdure quali la verza ad esempio, giocano un ruolo importante nella prevenzione contro il cancro. Nonostante ciò, la dieta mediterranea presenta anche alcuni alimenti che, per quanto salutari, possono risultare pesanti. Alcune persone infatti hanno dei problemi nel digerire alcuni cibi. Se in alcuni casi si tratta di patologie specifiche, in altri il problema potrebbe trovarsi altrove.

Anche senza soffrire di nessun disturbo infatti, è possibile riscontrare difficoltà nella digestione di alcuni alimenti. Questo perché quest’ultimi aumentano la produzione di gas nell’intestino, rendendo dunque più difficile il lavoro dell’apparato digerente. L’aglio di certo fa parte di questa categoria. Sebbene sia noto per i suoi effetti benefici, consumare troppo aglio potrebbe portare ad un senso di pesantezza e di fastidio. Eppure, conoscendo qualche trucco, potremo evitare che ciò avvenga, continuando così a godere dei suoi benefici. Dunque ecco svelato il trucco semplicissimo per rendere l’aglio più digeribile.

L’anima dell’aglio

Innanzitutto è importante sottolineare come, se consumato crudo, l’aglio sarà più facile da digerire. Infatti la cottura elimina molti elementi della pianta, tra cui alcuni effetti benefici. Anche se consumato curdo però, alcuni lamentano una difficoltà nella digestione. In questo caso sarà necessario semplicemente tagliare lo spicchio in due ed eliminare l’anima. Con questo termine ci si riferisce al germoglio dell’aglio, presente all’interno dello spicchio. L’anima infatti è la parte della pianta che risulta più pesante sullo stomaco. Rimuovendola dunque, non incontreremo difficoltà nel digerire. Con questo semplice trucco, potremo condire i nostri piatti preferiti senza avere paura di pentircene poche ore dopo. Provare per credere. Dunque ecco svelato il trucco semplicissimo per rendere l’aglio più digeribile.