La Pantone Color Institute è un’autorevole accademia coloristica americana nata intorno agli anni 60 che produce palette dalle infinite combinazioni. Rappresenta un’icona per i color addict! Ogni anno suscita l’attenzione del panorama mondiale del design in tutte le sue espressioni, della grafica e della moda condizionandone le tendenze in termini di nuance.

Quale colore di capelli sarà più alla moda nel 2021? Il Color of the Year scelto è in realtà un abbinamento di colori. Si tratta dell’Ultimate Grey, un grigio brillante rassicurante e l’Illuminating, un giallo carico “ottimista” e vivace. Sono questi i colori per capelli più cool per il 2021!

Due sfumature selezionate per aiutare le persone a confrontarsi con un mondo che restituisce una sensazione di incertezza sempre crescente. La scelta di questo binomio vuole trasmettere un messaggio di incoraggiamento, forza e speranza, duraturo ed edificante. L’invito è essere resilienti nonostante tutto.

Quale colore di capelli sarà più alla moda nel 2021?

Nel 2016 a trionfare fu il binomio Rose Quartz, e Serenity, colori che conquistarono le chiome di tutte le fashion victim nonché le pagine di tutti gli editoriali. Come allora anche quest’anno i colori di Pantone sono arrivati nel mondo dell’hairstyle sposandosi perfettamente con il color trend. Ebbene si, anche sui capelli si potranno sfoggiare queste sfumature.

Si potrà giocare con i colori come si vuole, ci sono un milione di modi per includerle nelle acconciature. Si potrà scegliere un total hair look optando solo per i toni del giallo o solo i toni del grigio e magari giocare creando dei contrasti con l’abbigliamento.

Ma un’idea originale potrebbe essere optare per una chioma grigia con punte non semplicemente bionde ma proprio giallo brillante. Del resto nelle ultime stagioni i toni argento e grigio avevano già spopolato tra le fashion addict anticipando un po’ la moda del momento. Per le più affezionate l’aggiunta di queste sfumature potrebbe regalare un po’ di luce senza stravolgere il look!

In questo periodo di pandemia toccherà ai professionisti della bellezza l’arduo compito di provvedere alle propri clienti con i colori per capelli più cool per il 2021. Attraverso la sperimentazione di queste nuove combinazioni, potranno aiutarle a sentirsi più belle, più ottimiste, ma soprattutto più luminose durante questi tempi bui.