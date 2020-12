Domare capelli secchi e ribelli con poca spesa e molta resa con il gel all’amido di mais

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come curare i propri capelli? L’amido di mais, più noto in ambito culinario come maizena, è un prodotto economico e facilmente reperibile in qualsiasi supermercato nel reparto dedicato ai dolci. Ha la caratteristica di essere molto versatile poiché si presta sia all’uso alimentare, che a quello casalingo. Nell’ambito della bio cosmesi invece è molto utilizzato per disciplinare chiome “selvagge”.

Come prepare il gel all’amido di mais?

Per domare con poca spesa e molta resa i capelli secchi e ribelli con il gel all’amido di mais, bisogna armarsi di pentolino, setaccio e cucchiaio. Preparato tutto l’occorrente, versare nel pentolino 200 ml di acqua e metterla a scaldare, su una fiamma moderata. Quando l’acqua sarà tiepida, aggiungere 30 gr di amido di mais usando il setaccio onde evitare il formarsi di grumi. Mescolare il tutto, avendo cura di rimuovere il pentolino dal fornello non appena sembra stia gelificando. Questo accorgimento serve ad evitare il rischio che si rapprenda eccessivamente e diventi inutilizzabile. Raffreddandosi infatti tenderà a rassodarsi ulteriormente. L’intera operazione dovrebbe durare all’incirca un paio di minuti. Attenzione inoltre, a non stenderlo sui capelli troppo caldo, onde evitare spiacevoli scottature. Il gel a questo punto è pronto per essere utilizzato.

Come si usa?

Stendere il composto appena preparato sulla chioma dalle radici alle punte. Avvolgere la testa con della pellicola da cucina e tenerlo in posa all’incirca un’oretta. Quindi lavare i capelli, come d’abitudine, evitando prodotti aggressivi. Sarebbe consigliabile dopo questo trattamento usare una maschera e del balsamo, possibilmente bio. Quindi utilizzare ciò che normalmente si usa per lo styling e procedere all’asciugatura mantenendo moderata la temperatura dell’asciugacapelli. Il risultato finale sarà una chioma lucida, idratata e morbida. Domare capelli secchi e ribelli con poca spesa e molta resa con il gel all’amido di mais, significa concedersi una coccola senza sensi di colpa “per la tasca”.