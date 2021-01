Con gli animali domestici è tutta questione d’abitudine. Incoraggiare comportamenti corretti, premiandone la costanza, è l’atteggiamento giusto per educare anche il proprio gatto. Spesso, infatti, tali felini sono caparbi e dal carattere poco duttile. Ecco il motivo di questa cattiva abitudine del gatto e come evitarlo.

Perché il gatto sale sul tavolo

I gatti sono animali estremamente intelligenti e furbi, ma altrettanto caparbi. Il carattere del cane, a confronto, è più semplice da migliorare. Non per questo bisogna gettare la spugna ed educare il proprio gatto a comportarsi come meglio crede. I gatti hanno questa naturale tendenza a voler salire sui mobili. Come pretendere che badino al fatto che si tratti di un piano di lavoro della cucina o di un tavolo sui cui si pranza?

Questo accade perché il gatto è un animale atletico per natura e discende da felini altrettanto vispi e prestanti. Quella di salire sui mobili è, in sostanza, qualcosa che fa parte del suo DNA e che possiamo evitare con un po’ di addestramento.

Come scoraggiare quest’abitudine

Una caratteristica innata e genetica: ecco il motivo di questa cattiva abitudine del gatto e come evitarlo. È possibile educare il gatto, infatti, a un comportamento più docile. Per farlo, premiare innanzitutto le volte in cui il gatto scende dal mobile con un croccantino o con cibo adatto alla sua alimentazione. Un altro rimedio consiste nel praticare dei suoni forti quando il gatto sale sul tavolo. Questi felini difficilmente tollerano il rumore e udirlo costituirà un vero disincentivo a riprovarci.

Altro rimedio? Quello di riservare al gatto un posto speciale ben in alto. In commercio esistono tanti oggetti verticali da adibire al ristoro del gatto. La loro astuzia basterà a far comprendere che il nuovo posto sarà certamente migliore del mobile. La regola è comunque quella di ricorrere ad azioni premiali e mai a comportamenti violenti, che non sono tollerabili nemmeno sugli animali.