Se alcuni decenni fa la colazione veniva spesso saltata preferendo un semplice caffè e poi uno spuntino a metà mattina, col tempo questo pasto ha ricevuto più attenzioni.

Dal semplice latte con pezzi di pane raffermo inzuppati si è passati ai biscotti e alle fette biscottate, magari spalmati di marmellata o crema di nocciole. Col tempo si sono diffusi anche cibi di altre tradizioni, pensiamo ai fiocchi di granoturco o di avena e ai pancakes. Resta il fatto che mangiare qualcosa la mattina preparerebbe il corpo ad affrontare meglio tante attività.

Ogni Paese ha una sua cucina tipica e tante ricette dolci e salate. La tradizione si può mantenere a tavola anche a colazione, alcune volte contaminandola con cibi diversi. Prendiamo ad esempio tre tipi di colazione diffusi nel mondo, quella inglese, l’americana e l’italiana.

Modi di iniziare la giornata a tavola a confronto

Tralasciando gusti e abitudini personali, in genere la colazione all’americana prevede un caffè lungo oppure un tè o un succo d’arancia ricco di zuccheri aggiunti. Si possono trovare a tavola pane e burro, torte e dolcetti vari, ma anche prosciutto, uova e formaggi.

Per quanto riguarda quella all’inglese, c’è il classico piatto uova e bacon, ossia uova fritte con la pancetta. Si possono mangiare anche delle brioche salate e salsicce.

Questi due tipi di colazione sarebbero ricchi di grassi.

La tipica colazione all’italiana, con le dovute eccezioni, sarebbe composta da alcuni cibi tra cui latte, yogurt, caffè, biscotti, pane, fette biscottate, marmellata, creme spalmabili, tè, miele. Inoltre, si possono fare spremute o estratti di frutta, mangiarne di fresca e consumare un po’ di mandorle o pistacchi e del cioccolato.

Quale colazione tra dolce e salata sarebbe meglio fare secondo gli esperti e quella consigliata per gli studenti

La funzione principale della colazione sarebbe quella di fornire energia e nutrienti per cominciare la giornata, ma non solo. I liquidi metterebbero in funzione l’attività dello stomaco e i cibi solidi aiuterebbero la cistifellea a svuotarsi della bile. Cibi troppo grassi ostacolerebbero queste funzioni e potrebbero, invece, portare come conseguenze innalzamento di colesterolo e del rischio di malattie come aterosclerosi e ictus. Alla luce di ciò gli specialisti tenderebbero a consigliare la colazione all’italiana.

In periodi particolari della vita si potrebbero avere delle esigenze di alimentazione precise. Gli studenti, ad esempio, dovrebbero preferire a colazione ingredienti quali latte, succo di frutta o frutta fresca, cereali, yogurt, fette biscottate, biscotti, miele, marmellata e caffè. Bisognerebbe abbinare in modo giusto uno o più alimenti per ricaricarsi e concentrarsi nello studio. Sarebbe consigliabile pure uno spuntino a metà mattina, magari dei crackers o della frutta.

Nel dubbio su quale colazione tra dolce e salata scegliere, potremo seguire i consigli degli specialisti. Ciò non toglie che ogni tanto si potrebbe provare qualcosa di diverso per curiosità personale. In casi particolari, comunque, è sempre consigliabile rivolgersi a un nutrizionista.

