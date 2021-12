Per abitudine o per gusto personale siamo portati a scegliere nelle mense o al ristorante spesso i soliti piatti. Anche a casa, a parte qualche esperimento, si è portati a cucinare pietanze con i soliti ingredienti base. Tante ricette gustose affollano i quaderni della nonna o i siti di cucina. Se non si avvertono problemi particolari, si può mangiare di tutto nelle giuste proporzioni. Eppure può capitare di accusare pesantezza dopo certi manicaretti, e non capiamo il perché, dato che non ci siamo abbuffati.

Non solo latte e succo d’arancia ma per prevenire pesantezza e cattiva digestione ecco altri cibi da non abbinare a tavola

Gonfiore, malessere e crampi possono comparire per vari motivi. Uno tra questi potrebbe essere l’errata combinazione di più alimenti a tavola. Sappiamo che la digestione, che inizia nella bocca tramite l’apporto salivare, è un processo lungo e complesso che chiama in causa, tra gli altri, succhi gastrici ed enzimi. Nei cibi che introduciamo nello stomaco ci sono dei componenti, detti macronutrienti (ossia carboidrati, grassi e proteine) che durante la digestione vengono processati in modo essenzialmente diverso. Accade, quindi, che in alcuni soggetti gli abbinamenti di cibo vengono digeriti bene, in altri l’azione di enzimi diversi può provocare dei disturbi. Vediamo ora in generale le combinazioni che dovrebbero essere evitate se si manifestano spesso problemi digestivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Abbinamenti che sarebbe meglio evitare

Carboidrati con carboidrati: rallentano la digestione e alzano il livello di glicemia nel sangue. Esempio: pasta e patate;

carne e carboidrati: una cotoletta con poche patate arrosto non crea molti problemi di solito. Importante è la quantità. Ma se ci sono malesseri, potrebbe essere meglio preferire un contorno a base di verdure, salvo casi di intolleranze o allergie, o patologie specifiche. In questo modo si assimila in modo ottimale il ferro contenuto nella carne, magari insieme a qualche goccia di limone, fonte di vitamina C;

proteine animali e proteine vegetali: potrebbero causare una digestione lenta e faticosa;

carne e formaggio: la caseina potrebbe interferire con l’assimilazione delle proteine della carne;

formaggi e pomodoro: meglio abbinare della verdura al posto del pomodoro, poiché entrambi hanno un alto contenuto di sali minerali e potrebbero portare gonfiore e ritenzione idrica se combinati insieme.

Non solo latte e succo d’arancia ma per prevenire pesantezza e cattiva digestione ecco altri cibi da non abbinare a tavola. Uno dei tanti abbinamenti consigliati, invece, è quello tra i cereali e i legumi. Sono fonti di proteine diverse e si completano. Inoltre, potrebbero aiutarci a prevenire delle malattie a carico del sistema cardiovascolare e favorire la buona funzionalità intestinale.