Dopo il peggiore ribasso della sua storia cosa fare con questo titolo azionario?

Mai nella sua storia borsistica il titolo Amplifon aveva un ribasso protrarsi per 50 sedute consecutive e segnare un ribasso di oltre il 40%. A questo punto cosa fare dopo il peggiore ribasso della sua storia?

Il titolo Amplifon ha un’importante caratteristica. È tra quelli di Piazza Affari che nel lungo periodo, parliamo di almeno 10 anni, offrono un rendimento dell’investimento positivo. Ciò vuol dire che, stando alle serie storiche a disposizione, comprare azioni Amplifon e tenerle per 10 anni ha una probabilità del 100% di non perdere. Ovviamente, questo risultato non è garanzia che in futuro si possa ripetere. Possiamo solo dire che queste azioni potrebbero essere un ottimo candidato nel portafoglio di un cassettista. Soprattutto dopo il peggiore ribasso della sua storia. Acquistare dopo un ribasso del 40% dai massimi un titolo così solido potrebbe essere un ottimo affare. Infine, ricordiamo che, tra le aziende a grande capitalizzazione, non ce ne sono molte che presentano questi risultati su un arco temporale così lungo.

Cosa dicono i grafici?

Nonostante la ripresa dai minimi che ha portato a un rialzo del 20%, lo scenario non è ancora molto chiaro sul titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le medie sono praticamente piatte e molto vicine tra loro. Supportano, quindi, lo scenario di indecisione che ha caratterizzato il titolo Amplifon nelle ultime settimane.

Prestare, quindi, molta attenzione.

Le indicazioni dell’analisi fondamentale

Dal punto di vista dei multipli di mercato le azioni Amplifon risultano essere sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e fatturato è pari a circa 3. Un livello non solo superiore alla media del settore di riferimento, ma alto in assoluto.

Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione pari a circa il 10%.

Secondo gli analisti, invece, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione pari a circa il 10%.

Amplifon un titolo azionario che non sente la crisi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 27,65 euro, in rialzo del 2,98% rispetto alla seduta precedente.