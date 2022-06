Il solstizio d’estate è quasi alle porte e i segni sembrano tutti un po’ impazziti. Questi grossi cambiamenti astrali creano scompiglio e squilibrio in tutto lo zodiaco. Lo sanno bene Scorpione e Cancro che negli ultimi giorni hanno percepito una sorta d’influsso negativo.

L’Astrologia ci aiuta proprio a leggere queste dinamiche e dare un significato a questi eventi particolari. Certo, sono sempre previsioni, ma delle volte non sbagliano nulla. D’altronde, il Cancro non è nuovo alla situazione e questa lunga scia negativa sembra non volersi proprio fermare. In questa settimana ci sarà ancora qualche piccolo intoppo, ma già a partire dal mese di luglio le cose sembrano migliorare. Lo stesso vale per lo Scorpione, che al contrario, vive un periodo di alti e bassi incredibile.

Qualche imprevisto inaspettato per Scorpione e Cancro, ma soldi e fortuna in vista questa settimana per altri 3 segni

Venere entra in Gemelli la prossima settimana e questo influenza positivamente questo segno di Aria. Colpo di fulmine in vista per i single che vivranno una fine del mese davvero intrigante. Addirittura, si potrebbe organizzare un viaggio insieme all’ultima fiamma, il divertimento è garantito. Grosse soddisfazioni anche in campo lavorativo, le ferie avranno un altro sapore dopo le congratulazioni del capo. Dal punto di vista economico e finanziario, attenzione a non sperperare troppo. Mettere da parte qualcosa torna sempre utile, soprattutto in vacanza.

Continuiamo con ben 2 segni di Terra

I prescelti dalle stelle per questa settimana sono Toro e Vergine, segni che vanteranno una scia positiva per tutta l’estate. La Vergine che si vedrà favorita grazie a Venere e Urano che portano grosse novità in vista. Quel regalo che tanto aspettavano i nati sotto il segno della Vergine finalmente arriverà. Che si trattasse del tanto agognato anello per le donne? In amore un po’ di alti e bassi negli ultimi tempi, ma finalmente la situazione si stabilizzerà. Il fascino della Vergine è ben rinomato e conosciuto, occhio solo a non lasciare troppi cuori infranti.

Finiamo con il Toro, che hanno dato anima e corpo in questo periodo, dal punto di vista lavorativo. Finalmente si vedranno i frutti, complice anche un ambiente di lavoro davvero ideale. Attenzione solo a riconoscere quando è il momento di staccare per ricaricare le pile. Questa settimana è un buon momento per organizzare un weekend fuoriporta con la dolce metà. Meglio farsi perdonare per tutte le lunghe ore in ufficio. Vista la tendenza positiva potremmo anche tentare la fortuna, che sia la volta buona?

Insomma, qualche imprevisto inaspettato per Scorpione e Cancro per questa fine di giugno. Ma con Plutone dalla loro parte, basterà qualche giorno per rimettersi in carreggiata. D’altronde, soprattutto lo Scorpione, è uno dei segni che verranno baciati dalle stelle questa estate.

