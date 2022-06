Uno degli alimenti che, negli ultimi anni, sta diventando sempre più popolare anche in Italia è il tofu. Prodotto con un processo simile a quello del formaggio, esso si ottiene dalla cagliatura del latte di soia. Ha una consistenza soda e morbida, simile a quella del budino, e contiene poche calorie, pochi grassi ed è privo di glutine.

Nonostante sia quindi annoverato tra gli alimenti “salutari”, non tutti possono mangiarlo, a causa di eventuali intolleranze o problemi con la soia. In questi casi, però, è possibile riprodurre in casa una sorta di “finto tofu” molto particolare e gustoso a base di farina di ceci. Per farlo, ci serviranno soltanto:

150 g di farina di ceci;

400 ml di acqua;

un cucchiaino di sale;

un cucchiaino di curcuma.

Davvero spettacolare questa ricetta con farina di ceci, semplice e veloce che ci salverà la cena ed il portafoglio

Per preparare il nostro tofu di ceci, versiamo in un pentolino l’acqua, il sale, la curcuma ed accendiamo il fuoco mantenendo una fiamma moderata. Dopo qualche secondo, aggiungiamo anche la farina di ceci setacciata e, con l’aiuto di una frusta, iniziamo a mescolare il tutto. Con la farina di ceci, comunque, si possono creare tantissime altre ricette come, ad esempio, delle deliziose crêpes salate leggere e veloci.

Ritornando alla ricetta, dopo aver mescolato per circa 6 o 7 minuti, dovremmo ottenere un composto molto simile ad una crema. A questo punto, versiamo il composto all’interno di un contenitore di vetro squadrato e lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente. Dopo di che, copriamo il contenitore con della pellicola e inseriamolo in frigorifero per altre 2 ore, affinché possa solidificarsi meglio.

Trascorso il tempo necessario, possiamo sformare il nostro tofu di ceci e prepararlo in tantissimi modi diversi. Infatti, possiamo tagliarlo a cubetti ed inserirli all’interno di un’insalata. Oppure possiamo friggerli in abbondante olio di semi; o farli rosolare in padella con olio EVO, aglio ed una spolverata di prezzemolo fresco. Quindi, abbiamo appena visto che è davvero spettacolare questa ricetta con farina di ceci, acqua, sale e curcuma. In pochi minuti, infatti, abbiamo creato un piatto versatile, che possiamo utilizzare in qualsiasi modo e che ci costerà veramente pochissimo. Inoltre, il tofu di ceci si può conservare in frigorifero, ricoperto da pellicola, per 5 giorni o in freezer per addirittura 3 mesi.

