L’estate si prospetta rovente e non solo per le temperature che già iniziamo a percepire. Molti segni dello zodiaco stanno già iniziando a sentire gli effetti positivi della bella stagione. Diversi sono gli eventi stellari che influenzeranno tutti i segni dello zodiaco in questo periodo. Ma non tutti in maniera propizia, l’astrologia è fatta di equilibri ed è normale che alcuni segni saranno più sfortunati.

In attesa del solstizio d’estate che andrà a rivoluzionare completamente questi equilibri, vediamo cosa aspettarci prossimamente. È proprio nella notte tra il 19 e il 20 giugno che la triangolazione tra Giove, Saturno e Luna comincerà questo ciclo super propizio. La scia positiva continuerà fino più o meno fino al 12 agosto, con la Luna piena dello Storione.

Le stelle hanno in serbo grandi novità e fortuna da vendere questa estate per questi 3 segni finora sciagurati

Questa settimana passata sono stati diversi i segni davvero fortunati, più del solito. Merito del solstizio d’estate ormai alle porte che rivoluzionerà gli equilibri dello zodiaco. Ma per l’estate si prospetta un riallineamento che porterà alcuni a continuare il periodo propizio. Mentre altri rimarranno più costanti, intervallando alti e bassi nei prossimi mesi. Sicuramente il segno che si può aspettare un’estate davvero incredibile è il Sagittario. Non solo l’amore va a gonfie vele, ma anche il lavoro sembra aver preso il volo. In ufficio contano tutti sui nati sotto questo segno per prendere anche decisioni estremamente importanti. Soddisfazioni in vista dopo il rientro in ufficio che porteranno probabilmente ad un aumento parecchio consistente.

Un segno di acqua e un segno di aria al top

Continua il trend positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione che stanno vivendo un periodo incredibile. In amore, le coppie che vogliono mettere su famiglia, avranno finalmente i mezzi per farlo. Questo anche perché dal punto di vista finanziario se ne vedranno delle belle. Attenzione solo a non dare tutto troppo per scontato, a volte gli imprevisti possono destabilizzare più del dovuto. In campo lavorativo, se il nostro lavoro non ci soddisfa aspettiamo un attimo prima di lasciarlo. Potrebbe arrivare qualcosa di interessante, ma solo dopo l’estate.

Finiamo con il segno dei Gemelli che arriva comunque da un periodo super favorevole. I nati sotto questo segno non riusciranno a stare fermi per tutti i mesi estivi. I single si divertiranno molto, ma potrebbero anche trovare la persona giusta, inaspettatamente. L’energia scorre a livelli altissimi, e questo avrà ripercussioni positive in tutti i campi. Meglio fare attenzione solo a non sperperare troppo, potremmo pentircene tra qualche tempo.

Quindi, le stelle hanno in serbo grandi novità e fortuna a partire dal mese di giugno per tutta l’estate. In particolare, l’amore sarà trainante per diversi segni dello zodiaco, più che negli altri campi. Già dal mese di giugno si vedranno i primi effetti di questa tendenza estiva.

