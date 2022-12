Qualche idea inaspettata per riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice e come filtrarla al meglio

Il ciclo dell’asciugatrice produce sempre molta acqua, che spesso e volentieri buttiamo. In realtà, possiamo utilizzare quest’acqua demineralizzata per moltissime idee, tra cui le pulizie di casa. Non buttiamo quest’acqua perché non solo ci farà risparmiare, ma è anche molto utile.

L’asciugatrice è sicuramente un elettrodomestico ormai indispensabile nelle nostre case. Anche se alcuni capi delicati non possono essere asciugati in questo modo, ci aiuta comunque in molti modi. In passato, l’asciugatrice era considerata una spesa davvero importante. Infatti, consumava molta energia elettrica, ma ora esistono alcune tipologie che ci permettono di risparmiare.

C’è anche un altro aspetto che ci permetterebbe di risparmiare. Infatti, l’asciugatrice ad ogni ciclo produce parecchia acqua. Questa viene raccolta all’interno di una vaschetta, da svuotare regolarmente. Quest’acqua è, però, demineralizzata e può essere utilizzata in moltissimi modi all’interno della casa. Dallo stirare al pulire, ma anche qualche idea inaspettata per riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice.

Come filtrare l’acqua

Per prima cosa è sempre bene filtrare questo tipo di acqua. Infatti, in questo modo, eviteremo di avere residui di detersivo o ammorbidente. Filtrarla è facilissimo, perché co basteranno solo tre elementi:

un colino a maglie strette;

una garza;

un contenitore.

Per prima cosa mettiamo la garza nel colino e posizioniamolo sopra il recipiente. Versiamo l’acqua nel colino lentamente. In questo modo l’acqua verrà filtrata e potrà essere riutilizzata senza problemi.

Qualche idea inaspettata per riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice

L’acqua demineralizzata dell’asciugatrice è perfetta per lavare la casa. In particolare, per lavare i pavimenti, attività che richiede sempre un certo consumo di acqua. Può essere anche utilizzata per lavare i vetri. Avendo meno sali minerali, questo liquido sarà perfetto per evitare aloni e macchie.

In questo modo li manterremo anche più puliti più a lungo. Quest’acqua è anche molto utile per lavare l’auto. Non avendo calcare, infatti, la nostra automobile tornerà come nuova, soprattutto i vetri. Non avremo più il problema delle fastidiose goccioline sulla carrozzeria.

Se abbiamo pentole e padelle incrostate possiamo utilizzare l’acqua dell’asciugatrice per metterle in ammollo. Infatti, la mancanza di calcare aiuterà le nostre pentole ad essere più facili da gestire. In questo modoeviteremo di utilizzare nuova acqua.

Perfetta per il ferro da stiro

Un altro metodo abbastanza diffuso è quello di utilizzare questo tipo di acqua per il ferro da stiro. Possiamo versarla all’interno dell’elettrodomestico, come la normale acqua distillata. La differenza è che l’acqua demineralizzata contiene ancora qualche rimasuglio di detersivo. Anche se possiamo utilizzarla ogni tanto per questo lavoro, evitiamo di esagerare perché il nostro ferro potrebbe rovinarsi.

Se abbiamo ancora i vecchi umidificatori da appendere ai termosifoni, possiamo usare quest’acqua anche qui. Infatti, al posto di riempirli con acqua nuova, una buona idea è quella di riciclare quella della sua asciugatrice.