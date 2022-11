Come togliere il nero dalle pentole antiaderenti e di acciaio e perché succede

Una grande seccatura, quando cuciniamo, e ci ritroviamo, all’improvviso, le pentole che sono diventate nere. Cerchiamo di stare attenti alla fiamma, ai procedimenti corretti della ricetta, al dosaggio degli ingredienti. Eppure, accade qualcosa che ci restituisce non solo delle pentole annerite, ma anche difficili da pulire.

Il che non è un bel vedere quando cerchiamo di lavare le pentole utilizzate e quel nero non ne vuol sapere di andare via. Che dà un senso di trascuratezza, di “vecchio”, anche se, magari, è qualcosa che abbiamo appena comprato.

Se i fornelli ci fanno le pentole nere, un motivo c’è

Perché succede che, a volte, le pentole diventino nere sotto? Semplicemente perché è normale che, con l’uso, le pentole tendano ad annerirsi. Il fuoco marchia e può succedere che, a furia di usarle, anche quelle di qualità finiscano per diventare nere. Un fenomeno, ovviamente, marginale, all’atto pratico, perché non intacca il sapore del cibo, ma certamente fastidioso per gli occhi, come detto.

Con una conseguenza non da poco. Poggiandola sul piano di lavoro, la pentola nera potrebbe sporcarla continuamente. Il problema è che con acqua e detersivo non sempre queste pentole ritornano brillantemente pulite e si finisce con il rinunciare. Peggiorando la loro situazione. Eppure, come togliere il nero dalle pentole antiaderenti e di acciaio potrebbe essere meno complicato di quello che sembra.

Una soluzione potrebbe essere fare un bello scrub

Tante volte, le soluzioni si hanno in casa. Basta sapere come utilizzare alimenti versatili, ad esempio, come il bicarbonato per risparmiare tanti euro che, in questo periodo di crisi, male non fa. Lo stesso accade con le nostre pentole. Sfruttando dei curiosi e utili consigli della nonna, infatti, potremmo ottenere risultati insperati e ridare nuova vita alle nostre pentole che ritorneranno quasi come nuove. E, come spesso succede, abbinando aceto a bicarbonato, si risolvono i problemi e non solo con le pentole.

Il primo ha, tra le numerose proprietà, anche quella di saper sciogliere i grassi. Non solo. L’aceto sulla pelle e sul viso, con degli impacchi, ha notevoli vantaggi. E il bicarbonato, tra i tanti meriti, ha anche quello di avere una sorta di potere abrasivo che fa la differenza. Come pulire la pentola? Giriamola a pancia in giù e spruzziamo l’aceto su tutta la parte che è annerita. Una volta fatto, non dovremo fare altro che versare il bicarbonato sulla parte inumidita e lasciare che i due elementi agiscano combinati. Vedremo formarsi della schiuma e dopo poco dovremo ancora spruzzare l’aceto. A questo punto, basta una spugnetta dei piatti, meglio nuova, usata dalla parte verde (quella abrasiva), per rimuovere il nero. A questo punto laviamo il tutto con del sapone per le pentole.

Come togliere il nero dalle pentole antiaderenti e di acciaio con i rimedi della nonna

Se il nero, nelle pentole di acciaio, fosse all’interno, dovremo agire così. Facciamo cuocere, per mezz’ora, acqua, sale grosso e bicarbonato o, in alternativa, facciamo bollire detersivo e acqua. Una volta che il tutto si sarà raffreddato, non dovremo fare altro che passare con la spugnetta abrasiva.

Un’altra soluzione, assolutamente incredibile, è usare il ketchup. Esattamente quello che utilizziamo per i nostri hamburger. L’acciaio, infatti, si annerisce a causa dell’ossido di rame che si forma. L’acido acetico del ketchup, da questo punto di vista, è una manna. Non dovremo far altro che versare il nostro ketchup sul fondo della pentola, interno o esterno (capovolgendola). Deve essere uno strato spesso. A questo punto, dopo mezz’ora, potremo lavare il tutto e scoprire i risultati di questa insolita operazione.

Per le pentole antiaderenti, ecco che ritorna in gioco il nostro bicarbonato. Bastano due cucchiai di bicarbonato di sodio da sciogliere in due bicchieri d’acqua che verseremo nella pentola annerita. Cuociamo, per 15 minuti, a fuoco basso. Buttiamo via l’acqua e dovremmo vedere dei miglioramenti da subito. In caso, riempiamo il lavello di acqua con 5 grammi di detersivo dei piatti e 10 grammi di bicarbonato. Dovremo mescolare con cura e lasciare le nostre pentole antiaderenti in ammollo per 15 minuti. Di solito, con la parte gialla della spugnetta, dovrebbe venir via tutto.