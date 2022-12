È davvero magico fare un giro su slitta coi cani in montagna in 2 dei luoghi più belli d’Italia

Per provare il brivido di fare un giro sulla slitta trainata da bellissimi husky, ecco quali luoghi di montagna meravigliosi dovremmo raggiungere in vacanza.

La montagna è un luogo magico, da vivere in tutte le stagioni dell’anno. Molti di noi lo collegano erroneamente solo alle vacanze invernali, come se la montagna fosse bella da vivere solo in questa stagione. In realtà gli amanti delle località montane lo sanno bene, che questo ambiente offre scenari spettacolari durante tutti i mesi dell’anno.

Come se non bastasse, quando si pensa a questo luogo, vi si collega immediatamente lo sci. A dire il vero, però, questa non è l’unica attività che potremo svolgere in montagna, perché ne esistono tante altre, altrettanto belle.

Una delle esperienze più magiche è quella che ci vedrà fare un giro su una slitta trainata dai cani, in mezzo al nulla. Si tratta di un’attività davvero unica nel suo genere, che ci farà godere del paesaggio in maniera totalmente diversa da quel a cui siamo abituati. Il tutto ci farà creare un rapporto stretto, quasi simbiotico con i cani, e ci farà vivere un’esperienza davvero forte.

Per provare questa bella avventura, esistono in particolare 2 località in cui bisognerà dirigersi. Ecco quali sono.

È davvero magico fare un giro su slitta trainata dagli Husky per escursioni in mezzo alla neve e vivere una vacanza straordinaria

Le vacanze invernali sono alle porte, e molti di noi hanno già organizzato il proprio viaggio. Alcuni andranno a rilassarsi alle terme, mentre altri opteranno per vivere la magia della montagna.

Una delle esperienze più belle da provare in montagna è andare a fare un giro su una slitta trainata dai cani. Si chiama sleddog e, per testarla, ci sono 2 località assolutamente perfette.

Un luogo tra i più famosi e rinomati

Il primo luogo per provare il brivido di viaggiare su una slitta guidata dagli husky è Madonna di Campiglio. Si trova in Trentino, in una regione che vanta mercatini invernali davvero bellissimi. Oltretutto si tratta di una delle località sciistiche più gettonate per le vacanze sulla neve.

L’istruttore ci condurrà in un viaggio con vista panoramica sulle Dolomiti. Tutto quello che dovremo fare noi sarà goderci il momento, rimanendo comodamente seduti. In alcuni casi sarà anche possibile provare a trainare, con le proprie forze, la slitta, ovviamente coadiuvati dall’istruttore.

In questa fase, si creerà con i cani una sorta di legame, davvero unico e irripetibile. In questo caso, si potranno provare giri in slitta semplici, oppure effettuare una pratica guidata o prenotare giri per gruppi di più persone.

Passo del Tonale

Un’altra fantastica località in cui è davvero magico fare un giro su slitta è il Passo del Tonale. Anche in questo luogo potremo trovare una sintonia profonda e perfetta con gli Husky, attraverso lo sleddog. Ci divertiremo un mondo a provare quest’attività, diversa dal solito e molto coinvolgente. Avremo la possibilità di provare escursioni, ma anche di seguire dei minicorsi di introduzione alla materia.

In tutto ciò che faremo, infatti, saremo seguiti da professionisti, che ci faranno vivere la vacanza al meglio delle possibilità. Non c’è niente di paragonabile al giro sulla slitta, ed è un’esperienza che proprio tutti dovrebbero provare.