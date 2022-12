Le migliori offerte pacchetti Capodanno per 2 persone, dove andare spendendo poco in località da sogno

Cosa fare a Capodanno, visitare una Capitale europea o andare in montagna in Italia? Ecco qualche idea per dei pacchetti low cost che non possiamo farci scappare.

La domanda più gettonata di questo periodo è sicuramente “Cosa fai a Capodanno?”. C’è chi ha già prenotato 6 mesi fa il proprio viaggio verso mete tropicali ed esotiche. Chi ha scelto la montagna o chi preferisce le città d’arte dietro l’angolo. Ma anche per i ritardatari c’è ancora qualche offerta interessante da non farsi sfuggire. Vediamo qualche destinazione a poco prezzo e qualche suggerimento per gli indecisi.

Le migliori offerte pacchetti Capodanno per 2 persone, montagna o città d’arte?

Se abbiamo pochi soldi da investire, possiamo tranquillamente optare per 3 giorni in Italia. I voli interni in questo periodo sono ancora piuttosto economici, alcuni partono dai 30 euro a persona. Se vogliamo rimanere in Italia, possiamo considerare di visitare il bellissimo Piemonte. I voli per Cuneo da Roma al momento costano sui 40 euro, più pernottamento intorno ai 250 euro. Una volta lì si possono visitare gli splendidi borghi della zona e immergersi in un’atmosfera magica.

Se invece preferiamo avvolgerci nell’arte e nella cultura, le città d’arte sono la risposta che fa al caso nostro. Roma, Firenze, Torino, Verona o Napoli tra le mete più gettonate e facili da raggiungere anche in treno o auto. I prezzi per un soggiorno di 2 notti vanno dai 300 euro a salire, per hotel da 3 stelle. Per accaparrarsi il prezzo più conveniente possiamo utilizzare qualche trucco per pagare poco. Confrontiamo sempre i prezzi sui vari siti di prenotazione, ma anche quelli degli alberghi che ci interessano. Potremmo trovare offerte last minute per le ultime stanze disponibili molto più che vantaggiose.

Capitali europee economiche o mete esotiche a prezzi stracciati

Capodanno in Europa a poco prezzo e organizzato all’ultimo minuto? C’è ancora qualche destinazione che può fare al caso nostro senza spendere cifre esagerate partendo il 31 dicembre. Ad esempio, Bucarest, il volo può costarci intorno ai 150 euro a persona a seconda dell’aeroporto di partenza. Ma l’alloggio si può trovare a prezzi super vantaggiosi, anche a 260 euro con colazione inclusa.

Proprio come per Parigi, la Città dell’Amore ideale per passare un Capodanno romantico con la persona amata. Partendo da Roma il 30 dicembre, ad esempio, il volo al momento costa sui 350 euro a persona. Con un po’ di ricerca si possono trovare hotel convenienti che per 3 notti costano sui 500 euro in due.

Ultima proposta un po’ più costosa ma ideale per chi preferisce passare il Capodanno al caldo sono le Canarie. Vicine all’Italia e più economiche rispetto ad altre destinazioni più esotiche costose come Dubai, Cuba o la Thailandia. Il volo diretto è piuttosto costoso, ma l’alloggio in un resort a 4 stelle può costare sui 400 euro.

Queste sono solo alcune delle migliori offerte pacchetti Capodanno per 2 persone ancora prenotabili a dicembre. Con un po’ di ricerca si possono prenotare viaggi vantaggiosi anche per Capodanno. Non affidiamoci solo ai pacchetti già pronti offerti dalle società più note, organizzando da soli potremmo fare un vero affare.