La sedentarietà o un lavoro che ci costringe a stare tante ore seduti può contribuire, purtroppo, a molte problematiche. Non solo un aumento di peso o possibili problemi osteoarticolari, anche causare disturbi di vario genere.

Disturbi del sonno o dell’attenzione, irritabilità e possibili aumenti dei livelli di colesterolo o pressione. Come afferma anche l’Istituto Superiore di Sanità, l’esercizio fisico è fondamentale per uno stato di salute ottimale.

Per attività fisica, però, non si intendono solo esercizi estenuanti in palestra, ma movimento in generale. Ma dopo i 50 anni si sa che il tempo e la voglia di fare allenamento scarseggiano e gli acciacchi aumentano. Ma esistono alcuni semplici esercizi che non vanno a sovraccaricare le articolazioni che possono essere utili. Oggi ne vedremo proprio qualcuno di questo genere che può aiutarci a rimetterci in forma.

Stretching fondamentale per la flessibilità muscolare

L’allungamento è sicuramente un ottimo modo sia per riscaldarsi che per muoversi senza troppa fatica. Può essere utile per migliorare la mobilità articolare e preparare il muscolo all’allenamento. Alcuni di questi esercizi, combinati ad altri per i tricipiti, sono anche utili per sbarazzarsi delle braccia flaccide.

Un esempio, stendiamo le braccia in avanti, schiena dritta, apriamo e chiudiamo le mani. Poi facciamo ruotare i polsi e afferriamo a turno un polpo con l’altra mano. Sentiremo subito i muscoli delle braccia distendersi e allungarsi.

Qualche esercizio a basso impatto per perdere peso da fare a casa

Ora qualche esercizio che non richiede né corsa né salti, ideale per chi ha problemi con le articolazioni. In piedi, con la schiena dritta, tocchiamo con il gomito il ginocchio opposto e ripetiamo dall’altro lato. Continuiamo per qualche minuto, magari con della musica in sottofondo. Poi, camminando sul posto, combiniamo questo movimento e solleviamo il ginocchio lateralmente.

Ora a terra, facciamo un esercizio chiamato Superman, partendo dalla posizione per le flessioni con le ginocchia piegate. Solleviamo il braccio e la gamba opposta e ripetiamo dall’altro lato per una decina di volte. Se ce la sentiamo, possiamo fare qualche squat e qualche flessione, anche con le ginocchia piegate.

Anche solo con qualche esercizio a basso impatto per perdere peso possiamo riattivare il metabolismo. Se non abbiamo tempo o voglia di seguire un programma di almeno 15 minuti al giorno, nessun problema. Anche solo un esercizio di pochi minuti al giorno può fare la differenza per combattere la sedentarietà.

Ci sono alcuni esercizi semplicissimi da fare a corpo libero che durano poco più di 5 minuti. Un sacrificio da fare se vogliamo liberarci della fastidiosa pancetta che odiamo tanto.

