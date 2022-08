Esistono dei modelli di scarpe alte davvero incredibili che sfinano la figura e ci fanno sembrare più snelle. Ma un tacco comodo può avere la precedenza se non vogliamo soffrire di mal di piedi. Il solo pensiero di mettere cuscinetti e solette anatomiche per sopravvivere ci fa dare subito di matto. Il problema è che poi dobbiamo rinunciare a quei centimetri in più che slanciano la silhouette.

Ma, in quel caso, possiamo sempre usare alcuni capi d’abbigliamento per allungare otticamente la figura. Pantaloni con spacchetti sulla caviglia o blazer dal taglio dritto fantastico per snellire la figura e mascherare anche la pancia.

In realtà, però, esistono anche modelli di scarpe più comodi che possono fare al caso nostro. Oggi vedremo proprio quali scegliere per non rinunciare al comfort e fare comunque un figurone.

Attenzione alla punta e alle cinghiette

La punta è sicuramente un fattore importantissimo, sia per i tacchi alti che più bassi. Non serve a molto soffrire con un tacco a spillo se poi la scarpa mozza la caviglia. Optiamo per punte affusolate e strette, con una scollatura sul collo del piede a V. Questo renderà la caviglia sottile e la gamba snella e slanciata. Idem per le cinghiette, evitiamo le allacciature alla caviglia che abbassano otticamente la figura.

Meglio una slingback con fascetta sul tallone o un’allacciatura incrociata appena sotto la caviglia. La scarpa perfetta è proprio questa, comoda, dal tacco basso e con la cinghietta posteriore che slancia la caviglia.

Slanciano caviglie e gambe queste scarpe col tacco comodo e non a spillo

Ma se esiste una scarpa perfetta esistono anche modelli assolutamente da evitare. Se non vogliamo risultare più basse e ingrossare la caviglia, meno rinunciare ai gladiator. Il rischio salsicciotto è dietro l’angolo per tutte, anche per chi ha le gambe snelle. Evitiamo gli stivaletti alla caviglia, piuttosto scegliamo modelli con gambale leggermente più alto. Lo stesso vale per gli stivaletti a calzino che stanno già tornando di moda per il prossimo autunno.

Insomma, slanciano caviglie e gambe queste scarpe col tacco che non faranno soffrire i nostri piedi. Le scarpe di cui abbiamo parlato hanno il tacco piuttosto basso e più comodo. Ma se non riusciamo a rinunciare a qualche centimetro in più, non dobbiamo disperare.

Esistono scarpe col tacco alto fatte al caso nostro, più comode di quelle a spillo. Tra queste troviamo sicuramente quelle con il plateau ma anche quelle dal tacco piramidale molto di moda la scorsa primavera.

