Oggi si racconta di come anche per andare a dormire è sempre utile seguire dei rituali. Questi creano un po’ un’atmosfera rilassante. Ciò aiuta il sopraggiungere di un sonno efficace e profondo. Così potremo ricaricarci per il giorno successivo. La prima cosa è allontanare ansie, pensieri e preoccupazioni. Come fare? Andiamo a vedere qualche consiglio per mantenere un sonno continuo senza incubi.

I gesti rilassanti

La prima cosa da fare è avere venti minuti da concedere a sé stessi nella cura del viso e del corpo. Applicare una crema massaggiando il viso a lungo aiuta a stemperare tensioni accumulate durante il giorno. Dopo una bella doccia calda dare spazio al massaggio ai piedi. Il massaggio prolungato ai piedi e alle gambe toglie tutta la tensione ai muscoli. Si può massaggiare anche collo e spalle. Il calore è un fantastico antidolorifico naturale per i dolori ai muscoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Maschera rilassante

Prima di fare la doccia perché non applicare una bella maschera? Non ruberà troppo tempo se mentre si fa la doccia si lascia agire. In questo modo la pelle del viso e del corpo che respira vi farà sentire calmi e rilassati.

Non guardare film drammatici o gialli

Prima di dormire il consiglio è di evitare di guardare film che provocano ansia o inquietudine. Meglio scegliere cose divertenti o anche leggere. Evitando così qualsiasi stato d’animo che può aumentare lo stato di veglia e allontana il subentrare del sonno.

Leggere un libro

Se si decide di non guardare la televisione leggere prima di addormentarsi è proprio il consiglio da dare alle persone che faticano a prendere sonno. Leggere un libro che aiuta a viaggiare verso altri paesi e altri orizzonti. Questo permette di allentare quello stato di veglia e permette al corpo e alla mente un abbandono dai pensieri quotidiani. La lettura è proprio quel treno che ci racconta le fermate di un viaggio mai fatto, di un sentimento mai provato. Prendiamoci cura di noi stessi prima e poi regaliamo un sogno all’anima. Addormentarsi diventerà semplice. Basterà seguire qualche consiglio per mantenere un sonno continuo senza incubi.