Non c’è niente da fare quello che oggi si vuole è sembrare più giovani. Le donne in particolare sono diventate molto più brave a curare il loro look. A parte gli abiti particolari da indossare e tagli di capelli studiati a questo scopo. Quello che si cerca è una pelle giovane e brillante. Sempre più frequentemente si ricorre al chirurgo per far sparire le rughe e le borse sotto gli occhi. Non tutti però hanno il coraggio e i soldi per fare interventi e ritocchi.

Ma adesso arriva dal Giappone un trucco per una pelle giovane e luminosa come le Star.

Comunque, non è necessario rinunciare a questo desiderio, tenere alla propria immagine è un fatto positivo. Allora andiamo a vedere come fare. Le donne giapponesi la sanno lunga in merito a rimedi naturali.

Rimedi efficaci per la pelle

Le donne giapponesi sono formidabili a trovare rimedi efficaci per la cura della pelle. Ascoltiamo la loro esperienza e andiamo a preparare questa maschera rigenerante.

Sembra che questa ricetta che andremo a preparare assicuri l’effetto già dopo una settimana di utilizzo. Insomma, davvero poco per togliersi qualche anno dal viso e sembrare più giovani. Ecco che arriva dal Giappone un trucco per una pelle giovane e luminosa come le Star

Ingredienti necessari

a) 1 cucchiaio di latte;

b) 3 cucchiaio di riso;

c) 1 cucchiaio di miele;

d) 1 cucchiaio di limone.

Preparazione

Come prima cosa va cucinato il riso in una pentola per 30 minuti. Una volta trascorso questo tempo scoliamo ma tenendo presente che l’acqua di cottura va conservata. Al riso aggiungiamo un cucchiaio di miele, un cucchiaio di limone e uno di latte caldo. Ora mescoliamo il composto con tutti gli ingredienti. È importante pulire e lavare precedentemente la pelle del viso. A questo punto la maschera è pronta per essere applicata. Si deve tenere il tempo che serve perché il composto si asciughi sulla pelle. Poi sciacquare con l’acqua dove si è cotto il riso. Il consiglio è quello di provare se con poche mosse si può avere una pelle più giovane.

Come si può vedere il riso nella cultura giapponese è sempre al primo posto nella cura della pelle e anche dei capelli. Del resto, se guardiamo la pelle delle donne giapponesi non avremo dubbi nel credere al potere dei loro trucchi. Non dimentichiamo gli splendidi capelli ma di questo ne parleremo la prossima volta.