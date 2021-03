Ecco l’errore più sottovalutato da evitare quando facciamo il pesto in casa

Con questo articolo oggi vogliamo parlare di cucina. Molti amano sperimentare mischiando tra loro ingredienti diversi per creare qualcosa dal nulla.

Fare in casa un sugo, un dolce, un primo piatto, la pizza o un secondo piatto può diventare davvero soddisfacente.

C’è chi ama cucinare perché si rilassa. Infatti, solo chi ama davvero stare ai fornelli riesce a creare ricette da leccarsi i baffi. Oggi vogliamo parlare di un condimento conosciuto e amato da tutti, il pesto. Fare il pesto in casa non è difficile ma ci sono alcuni accorgimenti da seguire per riuscire al meglio.

Ecco, perciò, l’errore più sottovalutato da evitare quando facciamo il pesto in casa. Per rimanere sull’argomento proponiamo anche di consultare questo articolo in cui sveliamo l’errore più comune quando si cucina il sugo di pomodoro.

L’unione degli ingredienti per un pesto perfetto

Quasi tutti sanno quali sono gli ingredienti per la riuscita di un pesto da leccarsi i baffi. Questi sono infatti il basilico, i pinoli, l’aglio, l’olio d’oliva e un pizzico di sale.

Parliamo ora del formaggio grattugiato. La maggior parte delle persone che decidono di fare il pesto in casa utilizza solo il parmigiano. È proprio questo l’errore di cui stiamo parlando. Utilizzare solo il parmigiano fa sì che il nostro pesto abbia un sapore troppo delicato. Infatti, per avere un pesto perfettamente equilibrato dovremmo utilizzare metà parmigiano e metà pecorino. Al contrario se utilizzassimo solo il pecorino il sapore sarebbe troppo forte e pungente.

Chi non ama il pecorino non deve preoccuparsi perché questo tipo di formaggio andrà a dare quella punta di sapore in più che cerchiamo.

È proprio l’unione di questi due ingredienti che ci dona l’armonia dei sapori che ci aspettiamo quando mangiamo il pesto.

Il tocco in più per molte ricette

Inoltre, questo è il condimento perfetto per un buon piatto di pasta della domenica.

Il pesto in realtà può essere il tocco in più per condire un secondo come un piatto di carne o un piatto di pesce.

Diciamoci la verità qualsiasi ricetta venga condita in questo modo riuscirà ad avere un grande successo tra adulti e piccini.

Ecco, perciò, svelato l’errore più sottovalutato da evitare quando facciamo il pesto in casa.