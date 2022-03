La nostra pelle rispecchia in molti modi sia il nostro stato emotivo che quello fisico. Infatti, se ci facciamo caso, subisce continui cambiamenti in base al nostro umore e alla nostra alimentazione e stile di vita. Ecco perché è molto facile che si scatenino delle spiacevoli reazioni dermatologiche. E questo spesso accade sul viso.

Un problema frequente è rappresentato dalla comparsa improvvisa di qualche brufolo sulla fronte, sul naso o sul mento. Oppure, per la pelle grassa, soprattutto nella zona T del viso. Ma ci sono anche situazioni più fastidiose come l’acne. Che nelle forme più gravi provoca dolore, quando l’infiammazione è molto intensa. E se non è ben curata può lasciare anche delle brutte cicatrici.

Ci sono vari rimedi e medicinali pensati appositamente per questi tipi di problemi. Ma scopriamo come questo magico mix di minerali può aiutare in caso di pelle grassa, acne, brufoli e punti neri. Si tratta dell’argilla verde. Questa polvere, composta da un insieme di minerali e sedimenti, avrebbe delle ottime proprietà antibatteriche, dato che sarebbe in grado di contrastare lo sviluppo dei batteri. Ed inoltre avrebbe un forte potere assorbente e cicatrizzante. Cose che permetterebbero all’argilla di aiutare la pelle ad eliminare le tossine e a ripararsi in caso di piccole ferite.

Qualche brufolo sulla fronte, sul naso o sul mento e sul viso può essere alleviato con questi rimedi dalle 1.000 proprietà benefiche

Per tutti questi motivi, vediamo allora come possiamo preparare un’efficace maschera facciale. Che potremo tranquillamente preparare a casa da soli. Con pochi semplici ingredienti.

Cosa ci serve

Dovremo procurarci una ciotola, che sia di ceramica o vetro, e un cucchiaio di legno. Questo perché l’argilla non deve venire a contatto con materiali metallici, da cui potrebbe assorbire sostante nocive.

Ingredienti

Occorreranno:

argilla verde;

acqua naturale;

olio essenziale di lavanda (se lo desideriamo).

Una volta reperiti tutti i materiali e gli ingredienti, andiamo a mettere 2 cucchiai di argilla nella ciotola. Aggiungiamo 1 cucchiaio e mezzo di acqua a temperatura ambiente e una goccia di olio essenziale di lavanda. Se ci piace e non ci dà fastidio.

Mescoliamo il tutto con il cucchiaio di legno per circa 10 minuti, molto lentamente. Questo per permettere all’argilla di assorbire bene tutta l’acqua. Fino ad avere un composto cremoso da poter applicare sul viso. Applichiamo la maschera sul viso pulito, stando attenti ad evitare la zona del contorno occhi. Abbondiamo invece sulla zona fronte, naso e mento. E spalmiamo uniformemente sulle guance, fino ad arrivare a sotto il mento, se presentiamo anche in quella zona brufoli o acne.

Lasciamo agire per circa 15 minuti. L’argilla lentamente si seccherà sul nostro viso e avremo la sensazione di pelle che tira, ma è del tutto normale. Perché proprio in quella fase l’argilla starà esercitando la sua azione sfiammante e cicatrizzante.

Una volta trascorso il tempo, sciacquiamo molto bene con acqua tiepida. Per togliere la maschera in eccesso possiamo aiutarci anche con dei dischetti di cotone imbevuti d’acqua. Al termine della nostra maschera di argilla verde, avremo una sensazione di freschezza sul viso. E potremo vedere come la pelle risulterà pulita e meno infiammata.

