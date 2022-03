Ogni giorno ci vengono proposti moltissimi rimedi naturali per capelli sani e lucenti. Sicuramente ce ne sono tanti davvero utili ed efficaci. Come quelli per dare più lucentezza e accendere i riflessi castani, ad esempio, usando caffè e aceto di mele. Oppure, per i capelli chiari, possiamo usare la camomilla essiccata per esaltarne i riflessi biondi. O la maionese per i capelli secchi o la birra per i capelli sottili.

Ma in questo articolo vedremo come con questa facile e veloce ricetta, che richiede solo pochi ingredienti reperibili facilmente, potremo avere capelli morbidi e setosi. Mai più capelli crespi ma morbidi e setosi in un attimo con alcuni ingredienti. Il primo utile al nostro scopo è l’olio di mandorle. Da sempre sono riconosciute le sue molteplici proprietà benefiche. E tra queste troviamo anche la capacità di nutrire i capelli. Può essere usato sia a secco che sui capelli umidi. Inoltre, aiuterebbe a contrastare la forfora e ad eliminare l’effetto crespo. Il secondo ingrediente è il rosmarino. Utile contro la caduta dei capelli, dato il suo potere di stimolarne la ricrescita, se ne possono utilizzare sia le foglie fresche che quelle essiccate.

A seguire, nel nostro composto troviamo anche un uovo intero. Questo perché, grazie alle sue proprietà nutritive e alle vitamine che contiene, andrà a nutrire il cuoio capelluto in profondità. Aiutando la crescita e l’idratazione del capello.

Mai più capelli crespi ma morbidi e setosi in un attimo con questa facile e veloce ricetta da fare in casa con ingredienti particolari

Dato che un aspetto fondamentale della chioma è essere morbida e lucente, vediamo nello specifico come preparare questo speciale balsamo naturale. Gli ingredienti li abbiamo già visti, ad eccezione di lanolina e glicerina, che andranno a dare ancora più morbidezza e cremosità al composto. Questi due ingredienti si possono facilmente acquistare in farmacia o erboristeria. Oppure si trovano anche online.

La preparazione

Prendiamo un pentolino e mettiamo sul fuoco basso circa 15 ml di olio di mandorle. Ai quali aggiungeremo subito alcuni rametti di rosmarino fresco, della glicerina e della lanolina. Una volta che l’olio e gli altri ingredienti saranno caldi, senza però che l’olio inizi a fumare, togliamo il composto dalla fiamma, eliminiamo i rametti di rosmarino e andiamo ad incorporare un uovo intero. Sbattiamo l’uovo lentamente con una frusta.

Questa operazione andrà fatta con delicatezza per permettere a tutti i componenti di mischiarsi in modo omogeneo. Una volta pronto il nostro balsamo naturale, lo useremo esattamente come faremmo con un comune balsamo. Pertanto, prima laviamo i capelli con il solito shampoo. Poi applichiamo il nostro balsamo fatto in casa. Lo lasciamo agire per circa 10 minuti e risciacquiamo a fondo. Tamponiamo i capelli con un asciugamano e procediamo ad asciugarli come al solito. Noteremo come, dopo l’asciugatura, con questa facile e veloce ricetta i capelli avranno un aspetto sano e voluminoso, con una morbidezza mai vista prima.

