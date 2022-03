È risaputo che soprattutto in Oriente avere una pelle candida e setosa è segno di grande bellezza, eleganza e regalità. Infatti, in particolare per quanto riguarda la pelle del viso, le donne orientali vi prestano una grande attenzione e spesso, probabilmente proprio per questo motivo, dimostrano meno della loro età.

Ecco perché non è difficile immaginare come proprio dalla Corea arrivino questi consigli per una beauty routine profonda e ringiovanente. La beauty routine coreana per eccellenza prevede 10 passaggi da eseguire con cura e costanza, e che con il tempo apporterebbero dei grandi benefici al nostro viso e un’idratazione profonda.

In questo articolo ne vedremo 8 in particolare, dato che i passaggi 5 e 6 prevedono emulsioni ed essenze ancora poco conosciuti nel nostro Paese.

8 passaggi indispensabili per ringiovanire il viso con la beauty routine che arriva direttamente dall’Oriente

La regola da rispettare, per eseguire correttamente questo rituale di bellezza, è di svolgerlo 2 volte al giorno mattina e sera. Anche se può sembrare un lavoro piuttosto impegnativo, sicuramente nel tempo darà i suoi risultati.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e come eseguire al meglio questa beauty routine orientale:

primo, si parte con una pulizia profonda del viso, attraverso l’utilizzo di un olio struccante. Questo perché la parte oleosa dell’olio, andando a mischiarsi con quella altrettanto oleosa di trucco e impurità, ha la capacità di trasportarli via con sé;

secondo, un detergente schiumoso. Al contrario dell’olio va a pulire attraverso l’acqua le parti umide del nostro viso;

terzo, esfoliazione della zona T. Fronte, naso e mento con scrub delicati per rimuovere i punti neri;

quarto, tonico senza alcol. Per ripulire il viso dai prodotti precedenti e riequilibrare l’epidermide;

quinto, maschera in tessuto. Ormai diffusa in tutti i beauty store, questo tipo di maschera permette di “indossare” i principi attivi che contiene, attraverso un tessuto impregnato da appoggiare sul viso per alcuni minuti. La scelta del tipo di maschera dipende dal nostro tipo di pelle.

Gli ultimi 3 passaggi

sesto, crema contorno occhi. Va applicata picchiettando delicatamente con la punta delle dita nella zona del contorno occhi, per dare una buona idratazione in questa zona che tende a disidratarsi molto facilmente;

settimo, crema idratante. Anche in questo caso la scelta è soggettiva e l’applicazione va fatta con massaggi circolari e lenti per farla penetrare bene nei pori;

ottavo, protezione solare di giorno, per evitare che i raggi UV invecchino l’epidermide e maschera da notte alla sera per nutrire la pelle anche mentre dormiamo.

Ora che abbiamo imparato questi 8 passaggi indispensabili per ringiovanire il viso, non ci resta che trovare il tempo e anche un po’ la voglia, per provarli e vederci più belle che mai la prossima volta che ci guarderemo allo specchio.