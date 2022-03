Direttamente dagli anni ‘80, ecco il grande ritorno di un oggetto che farà brillare le giornate di primavera di ogni donna

L’ultima settimana di marzo dovrebbe segnare il ritorno della pioggia, dopo mesi di assenza, soprattutto nel nord Italia. Tuttavia, nonostante questo, è innegabile che il pensiero di molti si proietti già verso le vacanze estive. I più fortunati le hanno già prenotate, altri ci stanno pensando, altri ancora, probabilmente, lo faranno dopo Pasqua.

Quelle che sono le tendenze per l’estate che verrà, però, si inizieranno a vedere in questo periodo. La moda viaggia sempre una stagione avanti per quel che riguarda i capi di abbigliamento. Sugli accessori, però, la recente Milano Fashion Week ha illustrato quello che potrebbe attenderci fra qualche mese, soprattutto nelle serate estive.

Se, negli ultimi anni, lo smalto è ormai considerato parte integrante del look, i gioielli lo sono da tempo immemore. Sia che siano di metallo prezioso, sia di bigiotteria, essi sono decisamente importanti per dare un tocco in più alle donne di qualsiasi età. Non solo, perché anche l’uomo ne ha scoperto il valore e sono sempre di più quelli che ne fanno sfoggio, insieme al classico orologio.

Quello di cui parleremo ora, però, è un gioiello tutto al femminile. Che ha fatto epoca negli anni Ottanta e che tornerà nuovamente a spopolare in questo 2022. Stiamo parlando di un particolare paio di orecchini ricchi di pietre preziose e cascanti fin quasi alle spalle: gli chandelier.

La traduzione letterale dall’italiano al francese è piuttosto semplice, ovvero candeliere. Anche se sarebbe più corretto riferirsi ai lampadari antichi, visto che è da questi che effettivamente riprendono il nome. Gli orecchini, infatti, ne ricalcano perfettamente la forma. Al di là delle sottigliezze lessicali, però, gli chandelier hanno una lunghissima storia. Di origine indiana, furono in voga nel Medio Oriente sin dall’antichità, per adornare le donne di un certo lignaggio.

Furono gli inglesi a portarli in Occidente, ma, come spesso accade, furono poi i francesi, nel ‘700, a farli diventare preziosi con l’idea di aggiungere diamanti. A loro, ovviamente, si deve anche il nome e il naturale riferimento alla lucentezza dei lampadari.

Dopo un declino lungo anni, sono tornati in voga negli anni Ottanta, quando divennero un fenomeno di costume. Questo lo si deve anche nella bigiotteria, che ha permesso a molte donne di poterli indossare e di ottenere lo stesso effetto luccicante delle pietre più preziose.

Nel 2022 ritorneranno prepotentemente in auge, a dimostrazione di come la moda sia un fenomeno ciclico. Chiaramente non sono orecchini che tutte sopportano. Un po’ perché non stanno bene con tutti i visi, un po’ perché non tutte si sentono a loro agio per il peso che comportano sui lobi. Sono orecchini da sera, da eventi speciali, da abbinare al giusto vestito e al giusto trucco. Possono indossarli le ragazze, così come le over 60, sicuramente più abituate, per le loro esperienze passate.

Direttamente dagli anni ‘80, ecco il grande ritorno degli chandelier. Per impreziosire le sere di primavera e d’estate, dando un tocco di femminilità in più al proprio look.

