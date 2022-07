Il turista che è in giro per il Mondo non è attratto solo dalle bellezze artistiche e paesaggistiche, ma anche dal buon cibo. Perché pure la scoperta di nuovi sapori ha la sua importanza per chi deve programmare una vacanza.

In altre parole, tra la tradizione e l’innovazione, c’è chi è attratto in viaggio da quel cibo che non si trova nel proprio Paese di residenza. Ma c’è anche chi, pur tuttavia, si aspetta viaggiando pure di trovare i piatti della tradizione culinaria del Paese d’origine.

Di conseguenza, oltre ai piatti locali, il settore della ristorazione offre di norma al turista sempre un’ampia scelta. Questo significa che, per rendere l’idea, nel nostro Paese oltre ai ristoranti con la cucina italiana ci sono pure i ristoranti cinesi, quelli giapponesi e quelli specializzati nella cucina etnica. E sono peraltro sempre molto affollati, perché mangiare variando di norma piace un po’ a tutti.

Qual è la cucina più apprezzata al Mondo e qual è il cibo più consumato in assoluto a tavola

Detto questo, pur tuttavia, quella italiana è tra le cucine più apprezzate al Mondo così come emerge continuamente da sondaggi e da indagini di mercato. Con il turista straniero che quando arriva in Italia non solo non può rinunciare alla pizza, ma nemmeno ai primi piatti. Visto che in fatto di pasta l’Italia non è davvero seconda a nessuno.

Questa è, sostanzialmente, la risposta riguardo a qual è la cucina più apprezzata al Mondo. Pur tuttavia, non è la pasta il cibo più consumato in assoluto a tavola nel Mondo. Ma è il riso che è l’alimento di base, sul nostro pianeta, per nutrire e spesso per sfamare miliardi di persone.

Perché quella italiana è tra le più amate e tra le più apprezzate

Per chi si chiede perché la cucina italiana è tra le più amate e tra le più apprezzate, a fare la differenza, prima di tutto, è la qualità degli ingredienti sani e genuini. Anche perché il clima che c’è in Italia permette di produrre cibo d’eccellenza. Basti pensare, per esempio, ai pomodori e all’olio extravergine di oliva ma anche al latte, che permette all’Italia di produrre formaggi e prodotti derivati che il Mondo ci invidia. A partire dalla mozzarella di bufala. In più, la cucina italiana, oltre a essere sempre ricca di gusto e tra le poche al Mondo che riesce sempre a esaltare la tipicità dei territori.

