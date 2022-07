L’estate è ormai in pieno corso e alcuni fortunati sono già in viaggio. Non importa, però, se siamo rimasti a casa con l’aria condizionata o in un Paese esotico dall’altra parte del Mondo. Alcuni segni, infatti, non riusciranno proprio a godersi questo fine luglio, a dispetto del sole e delle serate in compagnia.

Cominciamo proprio dai nati tra il 21 marzo e il 20 aprile, che quindi ricadono sotto il segno dell’Ariete. Loro hanno passato un lungo periodo positivo pieno di successi, ma questo fine luglio gli darà una battuta d’arresto. Infatti, preso Luna e Mercurio volteranno le spalle all’Ariete, rendendolo più dubbioso e maldestro. Non si tratterà solo di inciampare più spesso nei gradini, ma anche nelle decisioni da cui dipende la sua rendita e nelle dichiarazioni d’amore.

Anche il Leone non è da meno, considerato che i nati fra il 23 luglio e il 22 agosto suderanno un po’ più degli altri nelle prossime settimane. Infatti, Marte glie è sfavorevole e porta quindi litigi e sensi di colpa. L’amore rimane stabile, ma questo segno a volte ha la straordinaria capacità di vedere solo ciò che c’è di negativo. Di conseguenza il suo partner potrebbe reagire in modo imprevisto. Forse però non è il caso di farsi perdonare con regali costosi.

Ariete e Leone non avranno una buona settimana, ma questi due segni sfortunati dovranno stare attenti all’amore e ai soldi

Altro segno sfortunato alla fine di luglio è quello dello Scorpione e, dato il suo carattere, se lo aspettava proprio. Infatti, ultimamente le cose sono andate troppo bene e questo segno pessimista ha richiamato a sé un po’ di sfortuna per bilanciare il tutto. Stavolta, in particolare, sarà la sua testardaggine a dargli delle rogne nelle relazioni, sia con il proprio partner che sul lavoro. Difatti, anche chi ti vuole bene cercherà di evitarti in questo periodo, quantomeno per non rovinarsi l’umore. Purtroppo, potrebbe esserci anche qualche spesa imprevista.

Infine, i nati tra il 22 dicembre e il 21 gennaio nel segno del Capricorno malediranno Mercurio, che gli rema contro. Forse c’è troppa agitazione dentro di loro, ma basterà un nonnulla per farli esplodere. Ecco perché forse sarebbe meglio controllare reazioni impulsive e acquisti poco utili dell’ultimo minuto.

In conclusione, Ariete e Leone non avranno una buona settimana, ma anche Scorpione e Capricorno dovranno stringere i denti per un po’ in attesa di tempi migliori. Forse, però, potremmo avere più fortuna con l’oroscopo celtico 2022.

