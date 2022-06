Tutti i posti più turistici ormai sono pieni oppure sono rimaste camere a prezzi esagerati. Purtroppo, non tutti hanno avuto la possibilità di programmare con largo anticipo le ferie. Ora ci ritroviamo a scegliere una meta, ma non sappiamo proprio dove andare. Se cerchiamo un luogo in cui staccare la spina e ricaricarci dopo questo lungo estenuante anno, ecco un’idea. Possiamo rifugiarci in piccoli angoli di paradiso meno affollati, ma che ci lasceranno senza fiato.

Sono sempre di più le persone che scelgono mete poco conosciute e alloggi particolari, come la carlinga di un aereo. Basta con gli hotel a cinque stelle tutti uguali, senza carattere. Se vogliamo passare una vacanza originale, ora più che mai possiamo scegliere il turismo rural-chic.

Per una vacanza rilassante tra un tuffo in piscina e gli ulivi scegliamo questi incredibili posti lontani dalla calca

Ristrutturazioni fatte ad hoc che hanno trasformato luoghi più poveri in vere e proprie regge rural-chic. Ma anche campeggi che diventano piccole ville di tessuto con tutti i comfort, il famoso glamping. Oltre a ville e agriturismi, sempre molto gettonati, ecco che si fa strada l’alloggio in masseria. Se si pensa alla masseria ci viene subito in mente un posto rurale che non ha nulla di lusso. Ma, in realtà, ci sbagliamo di grosso, le masserie di oggi sono dei veri e propri relais anche a cinque stelle. Piscina, attività varie, spa e in alcuni casi anche campi da golf. Questa costruzione tipica del sud Italia, soprattutto della Puglia, si è evoluta con gli anni.

Ferie alternative magiche e rigeneranti

Dal Gargano al Salento si passa da agriturismi, ville, masserie fino ai famosissimi trulli. Se vogliamo passare qualche giorno lontano dalla folla delle mete più turistiche, sono l’ideale. Non è difficile trovare quella che fa più al caso nostro, c’è l’imbarazzo della scelta. Se preferiamo un ambiente più raccolto ed esclusivo, optiamo per le masserie più piccole poiché hanno le camere distaccate. Una vera e propria casetta immersa tra gli ulivi in cui addormentarsi col canto delle cicale. Ma le masserie diventano perfette anche per organizzare un addio al nubilato o al celibato. Tutti gli invitati in un solo luogo possono divertirsi liberamente e festeggiare.

Se non vogliamo rinunciare al mare, cerchiamo verso Ostuni, a pochi chilometri dalla Città Bianca se ne trovano di incredibili.

Quindi, per una vacanza rilassante tra un tuffo in piscina e la pace della natura, questa è la soluzione migliore. Tra masserie, ville con poche stanze e agriturismi possiamo passare una vacanza diversa dal solito. Immersi nella natura, a due passi dal mare, è garantito che sarà una vacanza indimenticabile. Basta allontanarsi di poco dai centri più affollati, non soltanto in Puglia, ma anche in Umbria o Toscana.

