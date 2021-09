Sulla preparazione e il gusto del caffè esistono davvero un’infinità di miti e dicerie da sfatare. C’è chi dice che è diverso da Nord a Sud, chi si affida a marchi di fiducia per avere la migliore qualità. E nonostante Domenico Modugno cantasse che il caffè “sulo a Napule ‘o sanno fa”, oggi possiamo dire che non è proprio così.

Innanzitutto, perché chi fece conoscere il caffè in Occidente, non fu l’Italia, ma l’impero dei Turchi Ottomani. Essi usavano bere caffè per tutto il giorno, tanto da sostituirlo al vino, perché era considerata una bevanda da bere in compagnia.

Inoltre, perché la riuscita di un buon caffè non deriva solo dal tipo di macinato che si utilizza, ma da molte altre cose. Come, ad esempio, il tipo di moka, se ci si affida ancora al metodo tradizionale. Ma anche all’acqua! Infatti, sembra incredibile, ma anche l’acqua utilizzata per fare il caffè concorre alla riuscita di un momento di relax davvero sublime.

Qual è il tipo d’acqua che bisognerebbe utilizzare per preparare un ottimo caffè

Indipendentemente dall’utilizzo della classica moka o della macchinetta per caffè, l’acqua, come già precisato, è molto importante. In una tazzina di caffè spesso ignoriamo che ciò che stiamo per bere è per il 95% composto proprio da acqua!

Vediamo, quindi, qual è il tipo d’acqua che bisognerebbe utilizzare per preparare un ottimo caffè. Sia per moka che per macchinetta è sconsigliato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto. I suoi valori variano totalmente da città a città e difficilmente sono compatibili con la buona riuscita di un gustoso caffè.

Sarebbe meglio utilizzare a prescindere l’acqua minerale in bottiglia, prodotta appositamente per essere bevuta, prestando particolare attenzione a questi valori. Elenchiamo accanto I valori che la S.C.A.A. (Speciality Coffee Association of America) ha indicato come “ideali”:

sodio (preferibilmente <10mg/l);

calcio (tra i 17 e gli 85 mg/l);

residuo fisso (tra i 75 ed i 250 mg/l);

Ph (tra 6,5 e 7,5).

Fare attenzione a questi parametri, inoltre, non ci farebbe ottenere solo un buon caffè, ma ci guiderebbe all’acquisto di tipologie d’acqua da bere di buona qualità. Tutti i valori sopraindicati possono tranquillamente essere consultati direttamente dall’etichetta di tutte le bottiglie. Inoltre l’Italia è tra i paesi al Mondo ad avere una produzione di tipologie d’acqua vastissime, se ne contano, infatti, più di 250 marchi! I grandi supermercati sono sempre fornitissimi e c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta.

Basterà solo far caso ai valori contenuti nell’acqua per la guida ad un buon acquisto e per ottenere con questo piccolo accorgimento un caffè davvero gustosissimo!