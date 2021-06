Le caffettiere per gli estimatori del caffè sono sacre, si sa! Prima che una nuova moka prenda l’inconfondibile aroma ci vogliono parecchi caffè. Ecco perché si è cosi affezionati alle nostre caffetterie. Non commettiamo l’errore di buttare una moka prima del tempo, perché il fatto che il caffè non riesca ad uscire potrebbe avere delle cause risolvibili.

Se il caffè non sale bastano questi semplici accorgimenti senza buttare via la nostra moka

Vediamo quindi tre fra i motivi più frequenti per cui il caffè non riesce a risalire nella caffettiera e le possibili soluzioni. Dalla guarnizione deteriorata a un problema di macinatura del caffè passando per il calcare che potrebbe aver bloccato la caffettiera.

La guarnizione deve essere cambiata

Quando la guarnizione è deteriorata o causa il blocco del caffè o spruzza acqua dalla valvola laterale.

I ricambi delle guarnizioni si trovano in commercio nel reparto dei casalinghi a lato delle tazze e delle caffettiere. Possiamo inoltre reperirli anche negli espositori degli attrezzi utili in cucina come tappi, pilette per i lavandini, e così via.

Rimuovere la guarnizione è veramente semplice. Mettiamo la parte della caraffa poggiata sul lato e con l’aiuto di uno stuzzicadenti facciamo leva sul filtro metallico.

Infine alziamo la guarnizione in gomma. A questo punto leviamo la guarnizione con le dita. Prendiamo quella nuova, vi inseriamo il filtro di metallo e premiamo con le dita per metterla in posizione.

Il nostro amato caffè, inizierà a scorrere vellutato e profumato come prima.

Il tappo di caffè

Altre volte il problema della non fuoriuscita del caffè potrebbe essere dovuto a un problema del caffè.

Possiamo aver scelto una macinatura troppo fine oppure aver pressato troppo il caffè.

Proviamo, quindi, a togliere dalla fiamma la moka e metterla in un contenitore pieno di acqua fredda. Lo stacco di temperatura così repentino provocherà il distacco del caffè e quindi del blocco.

Se però è un’operazione che svolgiamo ogni giorno il motivo va cercato altrove.

Il calcare ha bloccato la caffettiera

In questo caso dobbiamo procedere per gradi.

Per prima cosa tenteremo di fare un buon “caffè all’aceto”!

Procediamo preparando nella base della moka un mix di acqua e aceto bianco.

Chiudiamo tutto e mettiamo sul fuoco.

Il passaggio della soluzione all’aceto, libererà tutti i fori sia del filtro in metallo sia di quello del piccolo imbuto.

Qualora non fosse sufficiente, procediamo come segue.

Prepariamo un’insalatiera e in essa mettiamo acqua calda e un cucchiaino di acido citrico.

Lasciamo in ammollo tutte le tre componenti della caffettiera aperta. Dopo poco estraiamo i pezzi della moka e sciacquiamola abbondantemente.

La moka sarà come nuova.

Se proprio non dovesse funzionare nessuno di questi rimedi, qui troveremo un bel modo per un riciclo creativo.

Questo è un altro motivo per cui se il caffè non sale bastano questi semplici accorgimenti senza bisogno di buttare via la nostra moka.