L’ultimo monopattino killer è stato quello di Sesto San Giovanni: un blocco improvviso della ruota anteriore ha causato la morte di un adolescente di soli 13 anni. Ma oggi il governo Draghi corre ai ripari, con una stretta e il varo di una legge ad hoc a proposito di monopattini elettrici. La svolta è già realtà in Lombardia, dove il Presidente Attilio Fontana ha approvato il divieto di utilizzo di questi mezzi per i minorenni e l’obbligo di casco. Queste limitazioni erano già in vigore, come ordinanza locale a Sesto San Giovanni. Vediamo oggi l’urgenza di promulgare questo provvedimento con l’aiuto della Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

5 vittime e oltre 500 incidenti

Monopattini elettrici, arriva la legge che impone casco e maggiore età per i conducenti. Da gennaio ad oggi sono cinque le vittime di incidenti con monopattini elettrici. Sono invece ben 564 gli incidenti registrati da maggio 2020. Molti hanno causato anche ferite ai pedoni, come quello che ha portato, a Parigi, alla morte di una ragazza italiana di 22 anni. L’obbligo di casco a livello nazionale potrebbe essere importante, perché grazie ad esso cala del 70% il rischio di incidenti gravi. La probabilità di morte cala del 40% ed è significativa anche la riduzione di infortuni gravi.

Monopattini elettrici, arriva la legge che impone casco e maggiore età per i conducenti

Oggi si riflette non solo sull’abitudine di affidare i monopattini a ragazzini inesperti, sull’elevato numero di mezzi in circolazione in città come Milano. Ma anche sulle caratteristiche di questi mezzi così comodi e popolari che spesso non risultano omologati per il mercato italiano. Alcuni prodotti elettrici in vendita su Amazon, eBay e Alibaba sono sotto accusa. La Procura di Milano nei giorni successivi alla tragedia di Sesto San Giovanni ha bloccato le vendite e disposto il sequestro preventivo di otto pagine-vetrina sul web. Dobbiamo dunque stare attenti a fare questo genere di acquisti. Attenzione anche a chi propone come monopattini elettrici quelli che sono a tutti gli effetti dei ciclomotori.

Non compriamo monopattini elettrici ‘speciali’

Vari prodotti sono stati bloccati perché risulterebbero privi delle caratteristiche base per l’omologazione alla circolazione. Lo ha stabilito Procura di Milano nell’ambito di un’indagine che ipotizza il reato di “tentata frode in commercio” che al momento è a carico di ignoti. Il provvedimento è stato necessario per bloccare anche la vendita di alcuni modelli più sofisticati, come quelli dotati di sellino o con una potenza superiore ai 500 W. I produttori li hanno presentati “con modalità tali da indurre i consumatori a ritenerli idonei per l’uso su strada”.