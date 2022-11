Per conoscere Vanessa Incontrada questo è l’indirizzo dove possiamo trovarla

In TV la vediamo spesso. Torna mercoledì 9 novembre in prima serata su Canale 5 con Zelig insieme a Claudio Bisio. Ma torna anche con Fosca Innocenti 2, la serie amatissima dal pubblico televisivo che sarà trasmessa prossimamente sul piccolo schermo. Ne dà comunicazione la stessa Vanessa a fine ottobre tramite il sito di «Besitos».

Dove andare per conoscere una delle conduttrici più amate dagli italiani

Per conoscere Vanessa Incontrada questo è l’indirizzo. Un’occasione per trascorrere un weekend a Follonica, dove risiede l’attrice e presentatrice. E nella sua amata Toscana, sempre a Follonica in via Roma 81, troviamo il suo negozio: «Besitos», che in italiano significa «Baci». Si tratta di una boutique dove trovare accessori e abiti casual chic che Vanessa sceglie per ognuna delle clienti. Un luogo in cui fare tappa significa poter conoscere il gusto e la personalità della propria beniamina. Sempre raggiante, positiva, sorridente.

E, diciamolo, i suoi chili di troppo la rendono ancora più gradevole. Innanzitutto, perché gli italiani raramente disprezzano le curve morbide. E poi perché per le donne con cellulite e quei chili di troppo che proprio non vanno via, l’immedesimazione la fa da padrona.

Per conoscere Vanessa Incontrada questo è l’indirizzo: possiamo recarci al suo Besitos

L’idea di base del punto shopping è quella di cercare un punto (fisico) d’incontro con la gente. Perché Vanessa è così: solare e di compagnia. Ama stare tra gli altri e incontrare le persone. Per evidenti motivi, (presumibilmente) non sarà sempre presente in negozio, dove comunque si cono commesse gentilissime. Ma si potrebbero ad esempio chiedere anche telefonicamente i giorni o il periodo in cui la Incontrada sarà lì al banco o dietro la cassa. Pare addirittura che rappresenti uno dei punti di attrazione di Follonica. E molte donne, che già hanno all’attivo tale esperienza, testimoniano tramite commenti social gli acquisti all’interno di Besitos.

La ragazza della porta accanto

L’attrice non vuole essere associata solo a Zelig, al Festivalbar e alla televisione: vuole essere amica delle donne. Lo scrive sul web. Nasce così l’idea di un punto vendita dove Vanessa si reca di tanto in tanto per vivere un rapporto «umano» e diretto con l’altro. Non ha certo una finalità squisitamente commerciale, perché l’agenda di Vanessa si mantiene sempre piena di impegni professionali. Anche con i chili di troppo e il passare degli anni rispetto ai suoi esordi televisivi in Italia. Ogni aspetto porta traccia della donna tutta lentiggini. «Nel bene e nel male», dall’arredamento, agli abiti, agli accessori la Incontrada decide cosa portare in vendita nel suo «regno». Che «non è un negozio da gestire ma un luogo dove vivere la seconda parte della mia vita – dice – quella di ragazza della porta accanto».

Il luogo in cui ogni capo comunica qualcosa dell’italo – spagnola. Il posto dove si concentra l’amore per le proprie origini spagnole, la sua identità più profonda e i suoi valori. Perché, come lei stessa dice, famosi o no, siamo comunque esseri umani. Il sito shop apre nel 2016 e rimane chiuso nel periodo del primo lungo lockdown, che vede abbassare le serrande delle attività commerciali e ricreative di tutta Italia. Riaprirà proprio alla sua presenza con tanto di foto social in mascherina.

I sogni nel cassetto

Vanessa ha un figlio, Isal, che nasce dalla relazione con l’imprenditore Rossano Laurini. La storia d’amore tra i due però finisce, sebbene Vanessa pare riconoscere l’importanza dell’ex nella sua vita e soprattutto il valore del suo essere padre. E, in barba alla forma fisica, decisamente curvy, Vanessa si dice desiderosa di un’altra gravidanza. Solo che, da quanto si sa, al momento sarebbe single.