Purificare i polmoni? Ecco tutti i rimedi naturali che vi aiuteranno. Purificare i polmoni è un’azione che dovremmo compiere tutti spesso. In particolare, i fumatori! È un’operazione fondamentale per la nostra salute. I polmoni devono essere aiutati da noi a espellere i veleni assorbiti dall’aria! Ed esistono tantissimi modi per farlo. Volete purificare i polmoni? Ecco tutti i rimedi naturali che vi aiuteranno.

Attenti a cosa mangiate

Il cibo è fondamentale per la pulizia dei nostri polmoni. Gli alimenti grassi e raffinati, infatti, possono costituire un pericolo non da poco. L’eccesso di muco dei cibi acidi poi, potrebbe rendere vano ogni tentativo di purificare i polmoni. Ecco perché consigliamo di limitare il consumo di latticini, carne e grano, e buttarsi più su cibi come lo zenzero, l’aglio e le cipolle! Questi alimenti purificheranno l’organismo ed elimineranno gli eccessi di muco!

Cercate poi di bere sempre molta acqua. Se mescolata con limone o mirtillo nero, poi, sarà una salvezza per i vostri polmoni.

Migliorate l’aria in casa

Per i polmoni è fondamentale respirare aria pulita. Quindi cercate di buttare via i tappeti che trattengono gli acari e le polveri irritanti. Prendetevi cura dell’igiene della vostra casa, ed eliminate tutti i prodotti chimici che possono appesantire l’aria. I deodoranti chimici sono proprio tra questi oggetti!

L’eucalipto può darci un grande aiuto

L’eucalipto è perfetto per purificare i polmoni. In più, ridurrà la vostra tosse e pulirà il muco. In alternativa, potrete utilizzare il timo o la lavanda. O anche mischiarli tutti insieme. Vi basteranno 15 gr di foglie di eucalipto, 10 di fiori di lavanda, 10 di menta e 5 di foglie di timo. Mischiate il tutto in un infuso e bevetene 3 tazze al giorno lontano dai pasti. Non crederete al risultato!

E se proprio non siete fatti per le tisane, niente paura! Potrete ricorrere anche a semplici inalazioni di vapore con questo rimedio naturale.

Insomma, se volete purificare i polmoni, ecco tutti i rimedi naturali che vi aiuteranno. Si tratta di semplici accortezze che possono portare a grandi risultati. E voi, conoscevate già questi rimedi?