Eliminare latte e latticini fa davvero bene al nostro organismo?

Le diete senza lattosio stanno diventando sempre più comuni. Molte persone devono rinunciare ai latticini a causa di forti intolleranze. Il lattosio, infatti, è uno degli allergeni più comuni. Ed è per questo che anche i supermercati si sono attrezzati, vendendo prodotti appositamente senza lattosio. Ma se per molti è una costrizione, altri pensano che rinunciare ai latticini possa realmente far bene all’organismo.

Quindi vediamo più nel dettaglio se eliminare latte e latticini fa davvero bene al nostro organismo.

Eliminare latte e latticini: i vantaggi di una dieta senza lattosio

Inutile nasconderlo, i vantaggi di una dieta priva di lattosio sono innumerevoli. Al primo posto, ovviamente, c’è il fatto che si è al riparo da intolleranze e allergie. Inoltre, addio brufoli e psoriasi: la vostra pelle sarà più luminosa, e scoprirete una cute sana e senza arrossamenti.

Andando avanti nella lista, si nota anche come l’assenza di lattosio nella nostra dieta, farà sgonfiare la pancia. Il lattosio infatti provoca spesso difficoltà digestive, che creano inevitabilmente aria nella pancia!

Via anche i chili di troppo: eliminando i formaggi sarà più facile dimagrire. I grassi contenuti nei latticini sono quelli che solitamente si depositano in punti critici. In breve, glutei, cosce e fianchi vi ringrazieranno!

Quali sono invece gli svantaggi?

Abbiamo visto che eliminare latte e latticini fa davvero bene al nostro organismo. Ma ci sono anche degli svantaggi non di poco conto. Partiamo dal presupposto che eliminare il lattosio ha come conseguenza principale una forte carenza di vitamina D e di calcio. Se poi siete abituati a mangiare latticini ogni giorno, qualora doveste decidere di privarvene, potreste avvertire stanchezza e insonnia. Questo accade perché i formaggi e il latte sono classificati come cibi che causano dipendenza. Contengono infatti le caseine, che sono delle proteine che agiscono sul cervello. Il meccanismo è molto simile a quello degli oppioidi, per intenderci.

Eliminare completamente latte e latticini, inoltre, significherebbe eliminare dei nutrienti molto importanti. I grassi saturi e le proteine che provengono dal lattosio, infatti, contribuiscono alla formazione di cellule e tessuti! E i sali minerali come fosforo e magnesio aiutano a prevenire la fragilità ossea e l’osteoporosi.

E se volessi comunque provare una dieta senza latte e latticini?

Questo è ovviamente possibile, ma con delle importanti precauzioni da adottare.

Prima fra tutte quella di consultare un medico. Sarà lui a dirvi se eliminare il lattosio dalla vostra dieta potrà davvero risultare positivo per il vostro organismo. Un altro suggerimento che possiamo dare è quello di non eliminare completamente questo tipo di alimenti. Potrete fare a meno di quelli più grassi, così da mantenere la vostra linea e sfruttare tutti i benefici, ma allo stesso tempo consumare alcuni cibi di questa famiglia. Tra questi, per esempio, i formaggi stagionati, che sono privi di lattosio. Oppure provate con i formaggi sostitutivi: il formaggio di soia è ricco di proteine e non potrà che fare bene al vostro organismo!