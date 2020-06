Sorpasso ai semafori: cosa succede e cosa attendere?

Il sorpasso è una manovra pericolosa che richiede una certa prudenza, quindi è bene conoscere le regole che rispetto ad esso stabilisce il Codice della Strada. In generale, si può dire che la manovra non è del tutto preclusa ma deve poter essere effettuata in condizioni di sicurezza e nel rispetto di determinate accortezze. Nell’ipotesi in cui un veicolo sia fermo perché c’è il semaforo rosso, la legge non proibisce in assoluto la manovra di sorpasso. Quindi, procediamo a capire quando il sorpasso è vietato e quando consentito, con particolare riferimento a quello al semaforo.

Cosa è il sorpasso

Il sorpasso è quella manovra che permette di superare il veicolo che precede ponendosi sulla corsia di sinistra libera. Questa verrà occupata per il tempo strettamente necessario a lasciarsi alle spalle detto veicolo, per poi tornare immediatamente a destra. Questa è la qualificazione che del sorpasso dà il Codice della Strada. Inoltre, bisogna rispettare una precauzione nel rientrare nella corsia di destra. Cioè, prima di rientrare nella corsia di destra dopo il sorpasso, occorre sempre controllare la posizione del veicolo sorpassato attraverso gli specchietti retrovisori. Proprio perché il sorpasso presuppone l’invasione di un’altra corsia all’interno della carreggiata, è opportuno che questa manovra sia compiuta con la massima precauzione possibile.

Quando è vietato

In linea di massima, possiamo affermare che il sorpasso è vietato tutte le volte in cui: -la segnaletica stradale lo proibisce. – Per ragionevolezza va evitato (per via delle condizioni atmosferiche, dello stato del manto stradale, della presenza di bambini o di molte persone sulla carreggiata, ecc.). Esistono poi altri casi specifici in cui la legge fa divieto di sorpasso. Per la precisione, è vietato:

1) in prossimità delle curve su strade a due corsie a doppio senso di marcia;

2) in prossimità dei dossi su strade a due corsie a doppio senso di marcia; – in caso di scarsa visibilità;

3) di un veicolo che ne stia superando un altro, se ciò impone di spostarsi sul lato riservato all’altro senso di marcia;

4) di veicoli fermi ai passaggi a livello, se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta;

5) di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello, quando a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all’altro senso di marcia;

6) di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione, quando a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all’altro senso di marcia;

7) di un veicolo che si sia arrestato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l’attraversamento di pedoni;

8) di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l’attraversamento dei pedoni;

9) sulle corsie di accelerazione o di decelerazione; – se si deve valicare la striscia longitudinale bianca continua semplice o doppia;

10) se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti pedonali.

Sorpasso ai semafori

Secondo il Codice della Strada, la presenza di un semaforo su strada non proibisce in automatico il sorpasso. In particolare, la manovra è consentita: 1) in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, se regolate dai semafori. 2) a destra, nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra. 3) in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere, se la circolazione è regolata da semafori. Vediamo quando, invece, esso è vietato. Secondo il codice della strada, è vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando, ciò comporta spostarsi sul lato riservato all’altro senso di marcia.

Dunque, in generale, la legge non contempla un assoluto divieto di sorpassare i veicoli fermi ai semafori. Di regola, infatti, la manovra è consentita se si rimane sulla propria corsia, oppure ci si sposta su altra ma nello stesso senso di marcia. Nel caso dell’incrocio semaforico, dunque, il veicolo che percorre la corsia dove c’è il semaforo verde, può superare il veicolo fermo alla corsia con il rosso.