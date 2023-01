Puoi risparmiare con questa spezia adatta a tutto: colazione, primi, secondi e aperitivi eccezionali

Occhio agli sprechi in cucina, ma anche a poter fare più cose con lo stesso ingrediente per risparmiare. C’è una spezia che si presta benissimo a tutto. Ecco di che cosa si tratta e qualche idea per i tuoi prossimi pasti

Le spezie sono sostante vegetali che servono per condire gli alimenti e, in qualche caso, a donare loro un colore. Diversi studi nel corso del tempo hanno assicurato che quelle esistenti sono ricche di benefici per la nostra salute.

Tuttavia, questi ottimi prodotti per la cucina non sono da confondere con le erbe. Le spezie sono le radici, la corteccia, i semi, la radice o un frutto, mentre le erbe sono foglie, steli e fiori delle piante.

Forse non eri a conoscenza di questo fatto: puoi risparmiare con questa spezia adatta a tutto. Questo significa che con un solo ingrediente puoi preparare tutti i piatti di una giornata dalla colazione all’aperitivo, dal pranzo alla cena.

Ti spiegheremo qui di seguito di quale spezia si tratta e ti suggeriremo qualche idea di primo piatto, secondo e come usarla a colazione e con un aperitivo per stupire tutti i tuoi invitati. A volte fa bene cambiare e organizzare qualcosa di diverso, non credi?

Puoi risparmiare con questa spezia adatta a tutto: ecco cosa puoi fare per stupire tutti!

La spezia di cui parleremo in questo articolo è l’anice stellato. Si tratta di una spezia che arriva da una pianta di origine asiatica. Ad oggi è diffusa in tutto il Mondo e vengono utilizzati i suoi semi e i fiori essiccati per tisane e piatti.

La pianta è a forma di stella e questa caratteristica la distingue dall’anice comune. Si può ricavare l’olio essenziale, molto intenso e adatto alla preparazione di liquori, ma è possibile usarlo anche per tutti gli altri piatti.

Come si usa l’anice stellato? Ha un sapore simile a quello della liquirizia e può essere usato sia per preparazioni dolci che salate. Vediamo una piccola lista di cose da poter fare:

colazione : si può usare nella marmellata per un sapore più intenso; di solito si accompagna bene all’arancia o al limone, per non parlare della vaniglia e delle pesche; è ottima da spalmare sulle fette biscottate o preparare una crostata;

: si può usare nella per un sapore più intenso; di solito si accompagna bene all’arancia o al limone, per non parlare della vaniglia e delle pesche; è ottima da spalmare sulle fette biscottate o preparare una crostata; primi piatti : si presta benissimo con la zuppa e il minestrone , oltre a essere adatto a insaporire la crema di zucca e a creare una zuppa con i funghi;

: si presta benissimo con la e il , oltre a essere adatto a insaporire la crema di zucca e a creare una zuppa con i funghi; secondi piatti : è adatto ai secondi piatti sia di carne bianca che si carne rossa , quindi, via libera ad accompagnare il coniglio, il pollo, ma anche l’arrosto di maiale;

: è adatto ai secondi piatti sia di che si , quindi, via libera ad accompagnare il coniglio, il pollo, ma anche l’arrosto di maiale; aperitivo: sia analcolico che alcolico, puoi cimentarti nella preparazione del pasti oppure della sambuca.

Diversi utilizzi dell’anice stellato

Di solito gli aperitivi a base di anice stellato vanno gustati freddi, ma c’è la possibilità di fare una preziosa bevanda calda: una tisana con anice verde e finocchio per aumentare le proprietà digestive e rilassanti.

Non solo, vista la sua forma a stella, questa spezia si può prestare anche alla decorazione della casa. Un aspetto della pianta da sfruttare tutto l’anno, ma specialmente in occasioni speciali o di festa.